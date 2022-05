Békés megyében szombaton három helyen is garázdaság gyanúja miatt történt rendőri intézkedés. Először Okányban 10 óra 30 perc körül intézkedtek a rendőrjárőrök, mert összevitatkozott két szomszéd és dulakodtak is egymással. Az egyiküknél egy gáz- riasztópisztoly is volt, amit egyszer használtak is. A történtek során senki nem sérült meg. Mindkét férfit előállították a Sarkadi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták őket. A rendőrség a pisztolyt lefoglalta.

Ezután 22 óra előtt néhány perccel Szeghalmon, az egyik italozóban egy férfi tányérral megdobott egy másikat, aki könnyebben megsérült. A Szeghalmi Rendőrkapitányság nyomozói a 68 éves szeghalmi férfit garázdaság elkövetésével gyanúsítják.

Végül Csorváson 23 óra 30 perc körül szóváltás után egy 33 éves csorvási férfi bántalmazott négy embert. Valamennyien nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek. A Békéscsabai Rendőrkapitányságon garázdaság gyanúja miatt indul büntetőfeljárás - adta hírül a police.hu.