Minőségi vetőmag – minőségi termény. A fémzárolt vetőmagok használatának fontosságára hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.

Fémzárolt vetőmaggal biztonságosabb a termelés Forrás: shutterstock

A Békés vármegyei gazdákra is károsan hat az ukrán dömping

A NAK-nál elmondták, a Brüsszel által felelőtlenül – korlátozás és vám nélkül – az unióra rászabadított hatalmas mennyiségű, ellenőrizetlen körülmények közt előállított ukrán gabona tönkretette az uniós terménypiacokat. Ahogy számos más uniós ország gazdálkodói, a magyar, ezen belül a Békés vármegyei gazdák is piaci problémákkal szembesültek, szembesülnek. Jelentősen estek a felvásárlási árak az ukrán dömping miatt.

Bár a magyar kormány – a brüsszeli döntéseknek ellenállva – nem engedi az importot Magyarországra, de fő célpiacaink (így például Olaszország) telítettek ukrán gabonával. Emiatt a magyar gazdák is likviditási problémákkal küzdenek.

Ismert és biztos eredetű, fémzárolt vetőmagot vegyenek!

Mindennek ellenére nem javasolja azt az agrárkamara Békésben sem, hogy a gazdák a vetőmagköltségen spóroljanak.

– Fémzárolt vetőmag használatával hatósági oldalról is nyomon követett, ismert és biztos eredetű, faj- és fajtaazonos, szennyező anyagoktól és gyommagoktól mentes, magas csírázási erélyű alapanyaggal alapozható meg a minőségi és megfelelő mennyiségű árutermesztés – hangsúlyozták. – A vetőmag ára a teljes termelési költségnek csupán mintegy tizedét teszi ki. A visszafogott, esetenként engedély nélkül csávázott vetőmagok forgalomba hozása törvényellenes, mindemellett jelentős, előre nem látható problémákkal járhat.

A magyar vetőmag kiváló minőségű, külföldön is keresett

A NAK-nál kiemelték, a magyar vetőmag kiváló minőségű, külföldön is keresett. A hazai vetőmag-előállítás mennyisége évente 300 ezer tonna felett alakul. Hazánk regionális előállító és logisztikai központ is, az itthon előállított fémzárolt vetőmag több mint fele exportra kerül. Közölték, a NAK, a VSZT és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége minden évben objektív fajtakísérleti eredményekkel is segíti a gazdálkodókat a számukra legmegfelelőbb vetőmag kiválasztásában: https://vszt.hu/posztregisztracios-fajtakiserletek/

A megbeszélésen a növényvédőszer-hatóanyagok érzelmi alapú, nem a racionalitásra épülő uniós szabályozása is szóba került. Az emiatti, a termelőknek különösen nagy nehézségeket okozó hatóanyag-kivonások káros hatásait a kamara egyebek közt kiskultúrás növényvédőszer-engedélyezést koordináló munkacsoportja révén is igyekszik enyhíteni.