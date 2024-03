A zsűri befejezte a munkáját. A verseny célja, hogy erősítse a minőségi chili és paprika kultúrát, a Kárpát-medencében termelt paprika és chilis termékek minősítésével a termelőknek iránymutatást adjon, az értékeléssel a minőség javítása a szándék. A jelentkezők abban is megerősítették a kezdeményezőket, hogy ez a kiemelt esemény képes ráirányítani a figyelmet és népszerűsíteni a paprikából készült termékek készítőit, szakmai közösségüket összekovácsolja.

Próbálják a paprika gasztronómiai kultúráját feléleszteni, felfrissíteni.

Fotó: Illusztrácó: MW-archív

A szombati, orosházi Hagyományok-Ízek Verseny idején például az Eötvös iskola előtt chilis teraszt rendeznek be, ahol ezekkel a gasztronómiai különlegességekkel lehet találkozni majd.

Bővült az orosházi verseny a paprikával

– Bővült az orosházi Hagyományok-Ízek Verseny a paprikával. Próbáljuk ennek a terméknek is a gasztronómiai kultúráját feléleszteni, felfrissíteni. A versenyre minden olyan termék nevezhető volt, aminek egyik fő karakterét, jellegét a paprika adja. Számos kategóriát hirdettünk és örömünkre nagyon sok nevezés, több mint ötven be is érkezett. Magas színvonalú szakmai zsűrizés történt, 13 kiváló szakember végezte. Az volt a fő célkitűzés, hogy a benevezett termékekre vonatkozóan a termelő kapjon visszajelzést, jó úton jár-e, az esetleges hibákat hogyan tudja javítani. Nagyon különleges (például chilis csokoládés méz) termékekkel is neveztek.

Hírportálunk úgy értesült, a verseny végeredményét a szombati gasztronómiai esemény hivatalos megnyitója után tartják az Eötvös iskola aulájában. A nevezők mindegyike hamarosan névre szólóan megkapja e-mailben termékeinek kiértékelését a zsűrítől.