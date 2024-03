Az MBH Bank jóvoltából bővülhet a bankautomata-hálózat Békéscsabán – ismertette közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester. Mint írta, az önkormányzat és a pénzintézet között létrejött szerződés alapján idén négy helyszínen – a piac környezetében, Jaminában, Gerlán és Mezőmegyeren – helyezhet ki és üzemeltethet a bank automatát. A városvezető hozzátette, munkatársai most a bank szakembereivel a pontos helyszínek kiválasztásán dolgoznak, mivel azoknak számos kiépítési, üzemeltetési és biztonsági feltételnek meg kell felelniük.

Az MBH Bank lesz a békéscsabai önkormányzat kizárólagos számlavezető bankja április 17-étől – jelentették be korábban, amikor az erre vonatkozó szerződést aláírta Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese és Szarvas Péter polgármester. Akkor ismertették, hogy a pénzintézet a város egyik legnagyobb munkáltatója és adófizetője, és bejelentették, hogy a bankműveleti központ is marad Békéscsabán. Arról ugyancsak szóltak, hogy négy újabb automatát telepítenek a városban – amelyek befizetésre is alkalmasak, nem csak készpénzfelvételre –, és összességében tíz lesz a városban.