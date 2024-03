Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a városi közgyűlés korábbi döntése nyomán átnézték az önkormányzat bankszámlavezetését, hogy van-e olyan pénzintézet, amellyel a meglévőnél lehetne előnyösebb partneri megállapodást kötni. A vonatkozó jogszabályok alapján lebonyolították a szükséges eljárást, annak eredményeként pedig az önkormányzat készen állt, hogy megkösse a bankszámlavezetésre vonatkozó új megállapodást.

Szarvas Péter polgármester és Puskás András vezérigazgató-helyettes írta alá a szerződést.

Fotó: Bencsik Ádám

Több milliárd forintról van szó

Elmondta, hogy a békéscsabai önkormányzat éves költségvetése 25-50 milliárd forint között alakul – a beruházások volumenétől függően –, és mindez azt jelenti, hogy évente 50-100 milliárd forintnyi pénzforgalom zajlik az önkormányzatnál, amely közben ezer embernek biztosít munkát. Hangsúlyozta, ezek a számok jelzik az ügylet, a számlavezető pénzintézet jelentőségét.

Fontosnak nevezte, hogy olyan szolgáltatót választottak, amely a legmagasabb szakmai színvonalon működik, az önkormányzat minden igényét kielégítve. Az MBH Bank egyik jogelődje révén 18 éve jelen van a városban, a Csaba Centerben működik a bankműveleti központ. A pénzintézet a befizetett adó és a foglalkoztatottak számát tekintve is az egyik legjelentősebb gazdálkodó szervezet Békéscsabán. Ez mindkét felet arra sarkallja, hogy a szakmai kapcsolat megfelelő legyen.

Négy automatát helyeznek ki

Szarvas Péter polgármester szerint nem csak a szakmaiságra ügyel az MBH Bank. A társadalmi felelősségvállalása is jelentős, együtt él Békéscsabával, számtalan területen segíti a békéscsabaiakat, a civil szervezetek pályázataitól kezdve a sport támogatásán át a fiatalok rendezvényeiig. Egy hiánypótló fejlesztést is felvállalt a bank: négy bankautomatát helyez ki, Jaminában, Gerlán, Mezőmegyeren és a piacnál, a pontos helyszínekről most döntenek. Ezzel a pénzintézet egy fontos igényt elégít ki az önkormányzat partnereként.

Békéscsaba a bank második otthona

Puskás András vezérigazgató-helyettes azt mondta: Békéscsaba az MBH Bank második otthona. A Csaba Centerben található szolgáltató központban több mint 600-an dolgoznak, ezzel a város második legnagyobb munkáltatói, illetve ezzel párhuzamosan egyik legnagyobb adófizetői is. A kapcsolat 18 éves múltra tekint vissza, és most az eddig is szoros együttműködést még szorosabbra húzzák.

Ismertette, hogy tavaly fogadták el a pénzintézet önkormányzati üzletágra vonatkozó stratégiáját, miszerint célozzák meg a legnagyobb önkormányzatokat, partnerségre hívva őket. Nem csak egy banki, pénzügyi szolgáltatói együttműködésre törekszenek, szeretnének jelen lenni a város életében. Megerősítette, hogy a lakosság kiszolgálása érdekében négy további, készpénzfelvételre és befizetésre is lehetőséget adó automatát helyeznek ki, így összességében tíz lesz Békéscsabán.