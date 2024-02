Régen februárban a friss földieper nemigen jött szóba, inkább a szamócadzsem és szamócalekvár. Most azonban ott van már a békéscsabai vásárcsarnokban, a zöldség- és gyümölcsüzletek, a multik polcain is. Valentin-napra szív alakú csomagolásban is árusították, a szerelmesek szívesen adták egymásnak. Azóta már a legtöbben a gyermekeiknek, unokáiknak vesznek egy kis ízelítőt belőle.

– Fogyogat most is a szamóca. Mivel pedig keresik, hozunk is belőle, de egyszerre nem túl nagy mennyiséget, hogy friss legyen – hangsúlyozta a csabai piacon Gyuricza Ágnes eladó. – A magyar fóliás, üvegházas leghamarabb április elején jelenik meg.

– Az iskolában az unokám meglátta, hogy volt, aki szamócát evett, és amikor hazajött, arra kért, hogy, vegyek neki – ecsetelte Varga Jánosné, aki azonban nem kilóra, hanem darabra vásárolt néhány szemet. Hozzátette, ő még inkább narancsot és mandarint vesz magának, ezek a tél gyümölcsei, ha nincs is igazi téli időjárás nálunk.

A magyar szamócára még várni kell áprilisig Fotó: MW-archív

A zöldségeknél már itt van a friss spenót. Gyuricza Ágnes kiemelte, szegedi termelőtől veszi, mindig friss szedésből. Fűtött fóliában, üvegházban terem, és keresett a vásárlók körében. Kilója ugyan 2500 forint, de egy főzelékhez elég 20–25 deka is. Sokan parajnak hívják, de bárhogy is nevezik, sokan a zöldségek királyának tartják.

Varga Jánosnét megkérdeztük, hogy spenótfőzeléket nem rendel-e tőle az unokája: – A gyermekemet is nehezen vettem rá a spenótra, mert a régi, napközis emlékei nem voltak túl örömteliek a parajfőzelékről. Ugyanakkor nyersen belecsempészem zöldségsalátákba, és azt mondja család, milyen finom az étel, de nem tudják, hogy spenót is van benne bőven. Nálam azért sem maradhat ki, mert a spenót tudomásom szerint minden más zöldségnél több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz.