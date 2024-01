Kötegyán polgármestere hozzátette, hogy minimálisan csökken a létszám a jelenlegi helyzethez képest. Közben a hagyományos közfoglalkoztatásban nyolc helybelinek biztosítanak munkát, ők az intézményeknél segítik a mindennapi feladatok ellátását.

A mezőgazdasági programban továbbra is nagy hangsúlyt kap a zöldségtermesztés, foglalkoznak burgonyával, hagymával, borsóval, zöldbabbal többek között. Emellett tyúkokat is tartanak, a tojás szintén a helyi konyhára kerül. A szociális jellegűben pedig a közterületek állapota; illetve az utak, a járdák, az árkok karbantartása kap kiemelt figyelmet. Példaként említette, hogy hamarosan 53 tonna zúzalékot szereznek be, amellyel a szilárd burkolat nélküli utakat teszik rendbe.