Kertszakkörös iskolások voltak az első fecskéi az Erika által beindított tevékenységnek, amiben az általa kitalált és kipróbált termesztési módszert tanította meg a gyermekeknek, és rajtuk keresztül a szüleiknek is, mégpedig Békéscsabán, a Madách Utcai Általános Iskolában.

– Azóta bővült a programban résztvevők száma más iskolákkal és óvodákkal is – ecsetelte Erika, akinél otthon, növénynevelő LED-világítás alatt már fejlődnek a paradicsompalánták. – A városban élők is érdeklődtek a paradicsomtermesztési módszerek iránt, ezért a Munkácsy Emlékházban volt, és az idén is lesz gyakorlati bemutatóval egybekötött ingyenes tanácsadás. Az első tervezett időpont március 9., szombat 10 óra. Érdemes azonban figyelni az intézmény honlapját is. Vallom, paradicsomot termeszteni szinte bárhol lehet, erről kapnak részletes tájékoztatást a résztvevők. A bárhol helyszínei: kiskert, nagykert, terasz, balkon. Az ezeken a helyszíneken való termesztés különböző módjait megtanítom az érdeklődőknek. A nyár végén pedig a kertbemutatókon meg is lehet nézni, tapasztalni az eredményt, és ami a legfontosabb, megkóstolható a termés.

A szobáját is a paradicsomtermesztésnek rendeli alá

Erika most a fűtött szobában, egy könyvespolcon neveli az idei paradicsompalántákat.

– Egészségesen növekednek a tavaly, december 13-án, Luca napján vetett paradicsompalántáim a növénynevelő LED-világítás alatt. Ezek törpefajták és itt hozzák majd a termést is – ecsetelte Erika, akit a kertbarát társai odaadó és eredményes munkája miatt, jó szájízzel Békéscsaba paradicsomkirálynőjének is hívnak. – Az éghajlatváltozás furcsa fintora az is, hogy ezeket a növénykéket karácsony napjaiban ki tudtam vinni az UV-védett polikarbonát-üvegházamba levegőzni és napfürdőzni. Terveim szerint a tavaszi, bemutató-előadásokra már tudok vinni olyan paradicsomtöveket, amiken a terméskezdemények rajta lesznek a hordozható kertészetem tagjaiként.