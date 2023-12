Ahogy korábban megírtuk, Péteri Patrik nem mindennapi, limitált kiadású cipőkkel foglalkozik. Felkutatja, megveszi és eladja a különleges darabokat. A cipők utáni rajongása középiskolás korában indult, de sokáig nem engedhette meg magának egy limitált kiadású sneaker megvásárlását. Idővel viszont összegyűjtötte a rávalót, megvette a vágyott darabot, amit szinte rögtön továbbadott nyereséggel. Innentől indult a kapcsolata az üzleti világgal.

Közel fél éve beszélgettünk utoljára Patrikkal, akivel már azóta is nagyot fordult a világ. Beszámolójából kiderült, hogy éppen most lépte át cége a 130 millió forintos éves árbevételt, ráadásul az első és még nem lezárt évének végén. Mindezt teljesen egyedül, hosszú és kitartó munkával érte el. Az ő sikere pedig bizonyíték lehet arra, hogy akár fiatalon is sokat érhet el az ember. Számokban ez úgy néz ki esetében, hogyha egy által értékesített cipő átlagárát vesszük figyelembe, akkor körülbelül 2000 eladott párnál jár idén.

Péteri Patrik fő profilja továbbra is a cipőkereskedelem, és Európa-szerte tevékenykedik, ahogyan korábban is említette lapunknak. Legutóbb viszont az Ázsiából importált cipőkről még csak szó esett, mára azonban ez lett a fő területe. Onnan importál, elemzi a piacot, napi szintű kapcsolatban van ott élő emberekkel és Európában értékesít. Csak idén, több mint 15 különböző európai országban talált már vevőkre, akik többé-kevésbé rendszeres vásárlói lettek. Ezek boltok illetve magánszemélyek egyaránt.

Patriktól megtudtuk, már nem dolgozik beszerzőként egyéb cégeknek, teljesen egyedül, fókuszáltan csinálja és fejleszti a sajátját, amire sokkal több ideje van így. Elárulta: most épp az Egyesült Arab Emírségek felé kacsintgat, ahol tervezi egy helyi cég alapítását is, de biztos abban, hogy a magyar cég is megmaradna. Szeretne továbbá értékesíteni az Egyesült Királyságba is, az Egyesült Államok viszont egyelőre túl nagy falat számára, illetve ott a piac is mást diktál. 2024 első felében például tervben van egy túrája Ázsiába, illetve a jövőt illetően fontolóra veszi a kiköltözést is annak érdekében, hogy még egyszerűbb és gördülékenyebb legyen az importálás.

Patrik hangsúlyozta hogy a jövőben munkahelyeket szeretne teremteni, igaz egyelőre csak kevés ember számára, mert ez mégsem egy gyár, amit ő működtet. Ezen belül fontos számára az, hogy édesanyjának is egy könnyebb feladatokkal járó pozíciót biztosítson, és együtt dolgozhassanak.

Elmondta továbbá a terveiről, hogy egy webshop megnyitását tervezi, azonban fizikai bolttal nem számol egyelőre. Hozzátette: más vállalkozási ötletektől sem zárkózik el, de jelenleg mindent belead a „sneakerezésbe”, és ebből szeretné kihozni a maximumot.