Péteri Patriktól megtudtuk, Békéscsabán született, Gyomaendrődön nőtt fel, majd Debrecenben járt középiskolába, ahol villanyszerelőnek tanult. Az iskolai évek alatt pedig futballozott Gyomaendrődön, illetve Debrecenben. A cipők iránti rajongása is ebben az időszakban indult, viszont akkoriban nem engedhette meg magának egy limitált kiadású sneaker beszerzését. Azonban elhatározta, hogy gyűjt egy kiszemelt darabra, amit idővel meg is tudott venni. A beszerzés után ugyanakkor rögtön tovább is adta, hiszen sikerült nyereséggel megválnia a vágyott cipőtől. Ebben a pillanatban pedig a dolog üzleti oldala is felkeltette a figyelmét.

Elárulta, ezek a sneakerek attól különlegesek, hogy limitált darabszámban készítik őket a gyártók, ráadásul olykor össze is fognak egy-egy másik nagy márkával, és közösen alkotnak cipőt. Ilyen volt például a Nike és a Dior "házassága", amiből egy 4,5 millió forintos lábbeli született. Az árak egyébként a néhány tízezer forintos limitált sneakerektől egészen a csillagos égig nőhetnek attól függően, hogy milyen partnerségből született a cipő, melyik sztár adta hozzá az arcát, esetleg kézjegyét.

Persze a beszerzések és eladások mellett saját magának is megtartott néhány darabot, jelenleg tíz pár olyan cipője van, amit nem adna tovább senkinek. Bevallása szerint nem gondolkozott azon, hogy maradjon az iskolában érettségizni, és nem akart diplomát sem. Gyakran járt cipős rendezvényekre és jó kapcsolatba került az itthoni legtöbb eladóval, illetve cégtulajdonossal. Talán ennek is köszönhető a lehetőség, hogy 17 évesen teljesen egyedül felköltözött Budapestre és munkába állt Pachert Balázsnál beszerzőként. Ekkora ugyanis már számos üzletet lebonyolított, és sikerült országos hírnevet elérnie a cipőiparban, ami igazából annyit jelent, hogy ismerte már minden eladó, vagy volt velük üzlete. Ezzel egyenes arányban nőttek az eladásai, elkezdte a beszerzést Európa minden szegletéből, létrehozta saját cégét, és közben törekszik arra, hogy Ázsia vagy az Egyesült Államok területén is üzleteket kössön. Elárulta, nagy megtiszteltetés számára az, hogy számos hazai sztár cipőjének beszerzésében is segédkezhet, illetve a külföldiek közül például Orlando Bloomnak is szereztek már be cipőt Pachert Balázzsal.

Péteri Patrik hangsúlyozta, szerencsésnek tartja magát, hogy ilyen emberrel dolgozhat együtt mint Balázs, de emögött rengeteg munka is rejlik a csomagolástól kezdve a folyamatos kapcsolatépítésen és utazgatásokon keresztül. Hangsúlyozta, a pénzét mindig igyekszik tudatosan beosztani, sosem fordul elő olyan, hogy túlköltekezne, hiszen mindig alaposan megfontolja a nagyobb kiadásokat mind a céges, mind pedig a magánéletében.

Ugyan még csupán 18 esztendős, mégis tanácsolni tudja a fiatalságnak, illetve azoknak az embereknek, akik szerint nehéz munkát találni Békés vármegyében, hogy igenis érdemes próbálkozni, mert semmi sem lehetetlen, csak akarni kell és kutakodni a különböző lehetőségek után.

A kezdetekre visszatérve elmondta, édesanyja és nagyszülei mindig csodálkozva nézték, hogy egyre többször járt hozzájuk a futár. Gyakran volt olyan, hogy azt a cipőt, amit reggel kiszállítottak neki, délután már vitte is a postára, mert sikerült még aznap továbbadnia. A gyomai postán éppen ezért egy idő után már mosolyogva üdvözölték, gyakori "vendégként". Elárulta, még a Google Térképen is szerepel, hiszen épp biciklivel vitte szatyorban a cipőket, amikor lefotózta az autó. Emlékezett, akadt bőven olyan nap is, hogy végezve a gyakorlaton a villanyszerelői munkával 17 órakor már rohant is nagyszüleihez becsomagolni 20-30 pár cipőt azért, hogy másnap reggel vinni tudja a futár, ő pedig ment újra gyakorlatra másnap reggel 5-re.