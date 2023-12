Idén 24 vármegyei, rászorulókat támogató szervezet számára 16 960 kg lisztet adományozott Békésben a NAK és a Magosz, ez mintegy 700 kg lisztet jelent szervezetenként. A többi, 15 ezer kg lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta meg.

Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a MAGOSZ Békés vármegyei elnöke visszatekintésünkben hangsúlyozta, idén is bebizonyosodott, hogy a magyar, ezen belül a Békés vármegyei gazdatársadalom szolidáris az elesettekkel, lehajol hozzájuk, segít nekik.

– Mára már Kárpát-medencei összefogássá nőtte ki magát a Magyarok Kenyere program – ecsetelte Kozsuch Kornél. – Többen többek vagyunk, és közösen vállalhatunk sorsközösséget a Kárpát-medencei, ezen belül a békési rászorultakkal. Tavaly rendkívüli aszállyal kellett szembesülnünk Békésben, a termés nagyságrendekkel alatta maradt a vártnak, de a rászorulók javára jó szívvel, önzetlenül adományoztunk. Nincs ez másként ebben az évben sem. Ezáltal érvényesülhet újra Széchenyi István mondása: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

Óvári Csaba, az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének elnökségi tagja, a kondorosi Gazdakör alelnöke kiemelte, egy közösség akkor boldogul, ha a tagjai segítik egymást.

– Ez igaz egy kis közösségben, egy település és a nemzet szintjén is – mondta Óvári Csaba. – Örömmel látjuk, hogy a program ismertsége egyre növekszik, a szakmai, gazdasági és kulturális szféra, illetve a közélet egyre több jeles képviselője állt mellé. Erről nekem is egy Széchényi István-idézet jut eszembe:

„A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.”

Kozsuch Kornél kitért arra, a közelmúltban újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program. Első alkalommal hirdették meg a tehetséges magyar fiatalok boldogulását segítő „Magyarok Kenyere a Jövőért” ösztöndíjprogramot az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) támogatásával.

Az első évben az ösztöndíjprogram 12 fiatalnak nyújt anyagi támogatást a fejlődéshez. Köztük öt kárpátaljai, két erdélyi és öt anyaországi hallgatónak, illetve fiatal gazdálkodónak. Az ösztöndíjakat jelképező támogatói okiratokat, okleveleket nemrégiben adták át a Parlamentben.

– A tudástádadás Békésben is jelen van, és sok diplomás fiatal tagja az Ifjú Gazdák Békés Vármegyei Gazdakörének, miként a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdakörének is. A két szervezet tagjai közül többen még most is agrártanulmányokat folytatnak – emelte ki a NAK és a MAGOSZ Békés vármegyei elnöke. – Az ösztöndíj-támogatás az agrárágazat generációs megújulásának is fontos eleme, ahogyan Győrffy Balázs, a NAK országos elnöke fogalmazott. Örülünk a Kárpát-medencei fiatalok ilyen módon történő támogatásának. Bízunk abban, hogy a jövőben Békés vármegyei fiatalok közül is többen részesei lehetnek az ösztöndíjprogramnak.

Támogatják a tehetséges fiatalokat

Kozsuch Kornél hangsúlyozta, a „Magyarok Kenyere a Jövőért” program célja támogatni, felkarolni a Kárpát-medencei magyar agrárium megújítását, fenntartható fejlődését és innovativitását elősegítő tudás megszerzését. Célja továbbá a tehetséges és elkötelezett fiatal agrárdiákok támogatása, kapcsolati hálójuk bővítése, a hagyományos értékeken alapuló vidéki életforma népszerűsítése. A fenntartható gazdálkodás fontosságának bemutatása, a környezet-, illetve a klímavédelemmel kapcsolatos tudatosság megerősítése.