Régi hagyomány, hogy a képviselő-testület szeretné látni, miként alakultak a Gyulai Várfürdő gazdálkodási folyamatai, illetve jövő évre miket tervez a cég – vezette fel az előterjesztés tárgyalását dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint kiemelte, a tájékoztatóban jó híreket olvashattak, illetve a várfürdő önerőből számos beruházást valósított meg, és az állami támogatás segítségével készülő fejlesztések is zajlanak.

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az idei év eddig jobban sikerült, mint amire előzetesen számítottak.

– A januártól áprilisig tartó időszak vendégszám tekintetében lényegesen erősebb volt, mint amit előzetesen kalkuláltak – elemezte a számokat a szakember. – A május és a június gyengébben sikerült, a látogatószám elmaradt a COVID előtti időszak számaitól. Ez azonban nemcsak Gyulára volt jellemző, hanem az előszezoni külföldi utak és a változékony időjárás hatására az egész országban minden fürdő hasonló tendenciával szembesült.

Kun Miklós hozzátette, a júliusi és az augusztusi időszak már újra sikeres volt, nagyon magasra nőtt a látogatószám a várfürdőben, ahogy a városban is. Az ügyvezető igazgató úgy fogalmazott, ekkor visszatértek a COVID előtti aranyévek. Magas vendégforgalom és magas költési hajlandóság jellemezte a vendégkörüket, különösen a romániai látogatókat. Kifejtette, az idei évre 580 ezres látogatószámot prognosztizáltak, amit teljesíteni is tudnak majd. A COVID előtti időszakra jellemző volt, hogy 600 ezer és 630 ezer között mozgott a látogatószám, amellyel a Gyulai Várfürdő az ország legnagyobb vidéki fürdői között szerepelt, és most is hasonló a helyzet.

Kun Miklós elmondta, az éves árbevétel meg fogja közelíteni a 2 milliárdot, a tervezett eredmény pedig a 300 millió forint körül mozog majd.

– Ami a beruházásokat illeti, saját erőből ilyen mennyiségű és volumenű beruházás még nem történt a várfürdőben – tette hozzá. 240 millió forintot meghaladó összegből napelemes rendszert építettek ki, ami teljesen önerőből valósult meg, és segítségével áram fogyasztásuk több mint 16 százalékát fedezik majd. A dögönyözős medencét teljesen önerőből felújították. Támogatásból átalakítják a főépületet, illetve megtörténik a korábbi reumatológia integrációja is.

Minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújt a fürdő

Fotó: Bencsik Ádám

A 4-es kút újbóli beüzemelésének részeként a Gyulahús telephelyétől a város alatt végigvezetik a vizet, aminek hőjét a versenyuszoda fűtéséhez hasznosítják. Az 5-ös kút rekonstrukciója is készül. Szintén saját erőből felújították a gyerekparadicsom melletti vizesblokkot, illetve az egészségügyi épületet. Megvalósítják a Beach Bár felújítását, és automata öntözőrendszert építenek ki a fürdő területén. A fejlesztések az üzembiztonságot, illetve a vendégelégedettséget egyaránt erősítik.

Kun Miklós elmondta, 2024-re nem terveznek nagy mértékű áremelést, nem gondolják, hogy az energiaárak, illetve a bérek emelkedését teljes egészében át kell hárítani a vendégekre. Januárra 10 százalékos áremelkedést irányoztak elő, majd júniusban 4 százalékos növekedést. Ezzel hazai összehasonlításban a magyarországi fürdők középmezőnyében, illetve annak végén foglalnak helyet.

Az ügyvezető igazgató elmondta, jövőre 14 százalékos átlagos béremelést terjesztettek elő, és ha jól sikerül a szezon, szezonzáró jutalommal szeretnék a dolgozók elkötelezettségét erősíteni.