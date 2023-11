Csütörtökön új Aldi nyílt a megyeszékhelyen a Corvin utcában, jövő héten Spart adnak át a Lencsésin és a Mömax is érkezik, ráadásul az Andrássy úton is egyre jobban haladnak egy vadonatúj üzlet építésével. Úgy tudjuk, a sor ezzel nem ér véget: az Auchan is terjeszkedhet a megyeszékhelyen.

Megváltoztatták a Gyulai út, a Trófea utca, az elkerülő és egy ingatlan által határolt, lényegében a Gyulai úton a Csabai Rendezvénypajtával szemközti terület övezeti besorolását a békéscsabai városi közgyűlés csütörtöki ülésén: falusi lakóterületből gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató területté vált. A döntést gazdasági és városfejlesztési célokkal indokolták.

Csányi Illés önkormányzati képviselő elmondta, egy áruház készül a területre, és reméli, hogy megfelelően tervezik majd meg ennek kapcsán a Gyulai út forgalmát is. Bár nem említette, információink szerint az Auchan nyithat a Gyulai úton boltot. Az áruházláncnál elmondták, hogy nyitottak az új lehetőségekre, amelyekkel még jobban megfelelhetnek a vásárlói igényeknek. Ezért természetesen dolgoznak a magyarországi áruházak fejlesztésén, és folyamatosan vizsgálják az újabbak kialakításának lehetőségét. Hozzátették, hogy egyelőre nem tudnak újabb üzlet nyitásáról beszámolni.