Mömax nyílik Békéscsabán, az áruház a Szarvasi úti felüljáró jaminai oldalán fog felépülni – írtuk meg a minap annak alapján, hogy erről közölt egy bejegyzést Facebook oldalán Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő, hozzátéve, erről tanúskodik egy, a felüljáró mellett kitett tábla is.

Az áruház alapterülete a hírek szerint 7300 négyzetméter lesz, ebből 4780 négyzetméter az eladótér. Az üzlethez 244 parkoló épül, és a zöldfelület is számottevő, 9790 négyzetméteres lesz. A beruházás a tervezés és előkészítés szakaszában van – osztotta meg információit a politikus.

Most a Magyar Nemzetnek nyilatkozott Simonyi András, az XXXLutz, a Mömax és a Möbelix márkát összefogó cég, az MMXH Lakberendezési Kft. ügyvezető igazgatója. Arról beszélt, hogy bár a bútorkereskedelem is jelentős visszaeséssel küzd, a kft. újabb Mömax- és Möbelix-áruházakat nyit Magyarországon. Mint fogalmazott, a tulajdonosi kör elfogadta azt a következő négy-öt évre szóló fejlesztési koncepciót, aminek fókuszában a bővülés, az áruházi szám növelése áll. Ehhez kötődően nemsokára megkezdik a békéscsabai beruházást is.