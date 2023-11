Az Aldi közleménye szerint a békéscsabai áruházat a legújabb Aldi-standardok szerint alakították ki. Az áruházlánc 2011-ben nyitotta meg első egységét a városban, és a pozitív lakossági visszajelzések alapján nyitott új üzletet Csabán. Közölték, a vállalat számára kiemelten fontos a fenntarthatóság és az energiatakarékosság, így az ingatlan felújítása során erre is nagy hangsúlyt fektettek. A gépkocsival érkezők számára 117 férőhelyes, ingyenes parkoló áll rendelkezésre, ahol a későbbiekben az elektromos autóval érkezők számára négy töltőpontot alakítanak ki. Mindemellett az áruház gyalogosan és kerékpárral is könnyen megközelíthető.

Hatalmas sor állt az új üzlet előtt. Fotó: Aldi

Csütörtökön reggel hamar megtelt az Aldi-parkoló, és sokan a szomszédos kis Tescóhoz álltak be. Erre a napra pedig a Lidl is különféle akciókkal rukkolt elő, ott is megtelt a parkoló. Azért is, mert felállítottak egy nagyobb sátrat a parkolóban a non-food, vagyis nem élelmiszer-jellegű termékeknek. Az Aldiban és a Lidlben is lufierdőn át vezetett az út a boltba, és forgott mindkét helyen a szerencsekerék is bizonyos értékű vásárlás után, nyereményekkel.

Bevásárlás után az Aldiból kijőve a békéscsabai Bjelik Jánosné békéscsabai nyugdíjas elmondta, tudta, hogy csütörtökön nyit az új üzlet, ezért erre a napra időzítette vásárlását. Nyemcsok Pál kiemelte, Szabadkígyósról jött, és számukra ez az üzlet könnyebben elérhető, mint a másik Aldi. Többen azt mondták, a Lencsésin élőknek is nagyon jó ez az áruház, a közelsége miatt. Akadt, aki kitért arra, jó, hogy egymás mellett van a három üzlet, mert ott veszi meg az adott terméket, ahol olcsóbb, akciós, és nem kell sokat menni egyiktől a másikig, immáron a harmadikig.

És ezzel még nincs vége: a volt Lencsési ABC, Reál-élelmiszer helyén november 16-án, csütörtökön nyit ki a Spar új csabai áruháza