A beruházás a Csabai út 81. szám alatt, az úgynevezett TOP Plusz Program keretében elnyert 300 millió forintos támogatás segítségével valósulhat meg – fogalmazott a sajtótájékoztatón Kálmán Tibor. Békés polgármestere elmondta, a tervek elkészültek, azok engedélyeztetés alatt állnak a Magyar Államkincstárnál, amint pedig a folyamat befejeződik, a közbeszerzési eljárás is elkezdődik majd a kivitelezésre.

Emlékeztetett arra, hogy még az előző unió ciklusban hűtőházat fejlesztettek a területen, amit mindig is arra szántak, hogy ott ipari beruházásokat hajtsanak végre.

– A csarnok is csábító helyen épül majd meg, a Békéscsaba felé vezető út mellett, közel az elkerülőhöz, illetve közel magához a megyeszékhelyhez – tette hozzá. Kitért arra, hogy a beruházás során nyolc, egyenként 81,5 négyzetméter alapterületű csarnokegységet hoznak létre, illetve megújul a telken található irodaház is.

Kálmán Tibor kifejtette, a városi inkubátorház jól működik, folyamatos a telt ház a létesítményben, éppen ezért is vált szükségessé, hogy egy újabb csarnok épüljön. Szólt arról, hogy az előzetes beszélgetések alapján a jelentkezők is meglesznek az új lehetőség iránt.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, az önkormányzat egyrészt olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek javítják a helyiek életminőségét, és szebbé teszik a környezetet. Másrészt hangsúlyt fektetnek az olyan beruházásokra, amelyek a helyi gazdaság fejlődését és erősödését szolgálják, munkahelyek megtartásához és új álláshelyek teremtéséhez is hozzájárulnak. Kiemelte, hazánkban és Békésben is folyamatosan nő a foglalkoztatottság. Utóbbi téren elmaradunk az országos átlagtól, ezért is fontos, hogy erre a területre is fókuszáljunk. Hangsúlyozta, kormányzati programok is segítik a foglalkoztatást. Ennek kapcsán kitért arra, hogy a koronavírus-járvány erőteljesen rányomta a bélyegét a gazdaságra az egész világon, ahogy a szomszédunkban zajló háború, illetve az arra adott rossz uniós válaszok is gondokat okoztak, okoznak. A foglalkoztatás hazánkban ennek ellenére nő, a gazdaságnak azonban természetesen támogatásra van szüksége ebben a helyzetben.

Mint mondta, jelenleg kidolgozás alatt áll egy új beruházásokat ösztönző kormányzati tőkeprogram, ami kiegészíti minden idők egyik legnagyobb kormányzati hitelprogramját, a 700 milliárd forintos kerettel elindított Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot. Ezzel együtt összesen a Kormány 2023-ban már mintegy 3000 milliárd forintnyi finanszírozási forrást biztosít a vállalatok számára. Ennek köszönhetően, azok a KKV-k, amelyek energiaköltsége 2021-ben elérte a nettó árbevételük 3 százalékát, támogatásra pályázhattak a növekményeik felére. Emellett támogatási program indult az energia-hatékonyságot szolgáló beruházásokhoz is.

– Mindezek a támogatások azért is nagyon fontosak, mert hozzájárulnak a munkahelyek megmaradásához – fogalmazott.

Dankó Béla felhívta a figyelmet az M44-es fontosságára, amelyre hazai forrásból 426 milliárd forintos hazai forrást biztosított a kormány. Kiemelte, jövőre elkészül az M44-es Lakitelek-Szentkirály közötti szakasza, 2025-re pedig egészen az M5-ig elér majd a gyorsforgalmi út.

– A beruházás az egész vármegye számára jótékony hatással lesz, de a gazdaság további erősödése érdekében szükség van az olyan fejlesztésekre, amelyeket jelen esetben a békési önkormányzat valósít meg – hangsúlyozta.



Bérbe adják majd a csarnokot Az ipari csarnok építése az önkormányzati tulajdonú, a helyi építési szabályzat szerinti gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató besorolású területen valósul meg. A fejlesztés keretén belül az ingatlanon felépül egy 652 négyzetméter alapterületű ipari csarnok. Elkészül az ott található irodaépület részbeni felújítása, homlokzati felújítás, szigetelés és nyílászárócsere is a projekt része. A fogadóépület teljes tetőszerkezete alkalmas lesz napelemek mint megújuló energiaforrás telepítésére. A fogadóépület hőenergia-igényének 50 százalékát meghaladó mértékben megújuló energia biztosításával tervezett. A megépülő üzemcsarnokot és a területet vállalkozás részére kívánják bérbe adni.

Képalá:

Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő, Dankó Béla, Kálmán Tibor és Balog Zoltán önkormányzati képviselő mutatták be az ipari csarnok építésének jelentőségét. Fotó: Jenei Péter