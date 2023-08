– A Tevan Nyomda tipográfiával is foglalkozott, ugyanakkor például dobozokat szállított a Richter Gedeon gyógyszergyárnak – hangsúlyozta Kása István Zoltán. – Mi is gyártunk hagyományos dobozokat a gyógyszer- és édesipar számára, címkéket a söriparnak, állateledelekhez, a vegyipar számára, de étolajakhoz is. Előállítunk flexibilis csomagolóanyagokat a háztartási és vegyi áruktól az élelmiszerekig. Ugyanígy készítünk például a gyógyszeriparnak betegtájékoztatókat is. Nálunk nincs szezonalitás, ahogy mondani szoktam, nyáron a sör megy, télen a gyógyszer. A Tevanhoz visszatérve, érdekesség, hogy a csabai Kner Nyomda szomszédságában található a család régi háza.

Az ügyvezető igazgató kitért arra, az osztrák, családi tulajdonú Marzeknél és a Knernél is igaz a generációkon átívelő tudás és a nyomdászathoz kötődés. A békéscsabai Knerben is többen vannak, akiknek a gyermekei is ott dolgoznak, sőt, nagyapa, szülő, gyermek „munkaátörökítésre” is akad példa. Mindez a hitelességet tükrözi, igazolja vissza.

Kása István Zoltán kitért arra, a békéscsabai Kner a Marzek-csoport termelésének 60–70 százalékát adja, a 700 munkavállalóból 450 itt dolgozik, két telephelyen. A cég kilencemeletes központja Békéscsaba emblematikus épülete, és ma már egy szintet kivéve, mindet a nyomda használja. Az ügyvezető igazgató napi kapcsolatban áll a Marzek tulajdonosaival, komoly bizalmi viszony van köztük.

– 18 éve vezetem a céget Békéscsabán, lényegében szabad kezet kapok, megbíznak a Marzek családtagjai az itt hozott döntésekben – hangsúlyozta Kása István Zoltán. – Látják, hogy stabil a vállalat, mindent arra, és úgy használunk, ahogy azt megbeszéltük.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott vagy a Spotify-on!