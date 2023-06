Szabó György tangazdaság-vezető, a rendezvény ötletgazdája, szervezője kiemelte, a programon 16 kisparcellás, szántóföldi kalászos fajtát mutattak be, egyúttal tájékoztatták a cégek képviselői a kétegyházi és a környékbeli gazdákat a legújabb fajtákról. A résztvevők vetőmagcsávázó-szereket, valamint talaj- és növénykondicionálókat is megismerhettek. A rendezvényen felvonultattak a precíziós gazdálkodásban használatos gépeket is.

Gyarmathy Zsolt György elmondta, a rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot, sikeres és szakmailag hasznos volt.