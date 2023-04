Az O-I Hungary Kft.-nél nagy hangsúlyt kap a munkabiztonság, s mint multinacionális cég, van programja arra, hogyan törődjön s miként figyeljen munkavállalóira.

– Rendhagyó módon gyakorlatias, jól szemléltetett, több állomásos, a munkabiztonságról szóló gyakorlati programot hirdettünk dolgozóinknak. Az volt a cél, hogy beépítsük a napjainkba a tudnivalókat – tájékoztatott a program helyszínéül szolgáló gyár előtti szabad területen Ördögné Papdi Zsuzsanna ügyvezető.

A gyárban a munkabiztonságra vonatkozó szigorú szabályok vannak. Ezek köré szervezték a programot. A lebonyolításban szakítottak az eddigi gyakorlattal.

– Nem ültünk be a tárgyalóba, nem elméletet oktattunk, hanem emberközeli, néhol tréfás és nagyon is gyakorlatias módon közelítettük meg a munkabiztonság fontosságát – mutatott körbe az ügyvezető. Példaként említette a védőruházatot: az egyik állomáson a csapatoknak két próbababát kellett az előírásoknak megfelelő hideg- és melegoldali szabályos védőruhákba öltöztetni a legrövidebb idő alatt.

– Abban bízunk, hogy sokkal jobban elmélyíti ez a fajta gyakorlat a dolgozóinkban a munkavédelemmel kapcsolatos ismereteket, mint ha csak elméletben hallgatnák meg. Szlogenünk ugyanis: mindenki olyan állapotban térjen haza a munkahelyéről, mint amilyen állapotban érkezett.

Majd' száz munkavállaló vett részt a gyakorlaton két műszakban. Fekete Péter gyárigazgató a védőeszközök viselésén túl az úgynevezett „aranyszabályok” betartatásához kapcsolódó feladatokról mesélt.

– A magasban végzendő munkák szabályait is bemutatták dolgozóink és azt, miért kell ezt is jól csinálniuk; a gyár területén a közlekedés szabályaira is fokozottan kell figyelni, legyen az gyalogos, vagy targoncás közlekedés. Ennek ismeretéről is számot adtak, ahogy a gépüzemeltetéssel kapcsolatos szabályokról.

Az úgynevezett LOTO állomás (egy gépet, – leállítása, javítása során – miként kell lezárni, jelölni, azaz biztonságossá tenni az azon folyó munkát) is várta a csapatokat.

– Ezt a technikát a gyártás több helyszínén és számos folyamatában alkalmazzuk, annak ismerete nélkülözhetetlen, ezért fektettünk most nagy hangsúlyt ennek a technikának a gyakorlására is. Ha a szabályokat jól alkalmazzuk, a kockázatokat le tudjuk csökkenteni – hangsúlyozta a gyárigazgató.