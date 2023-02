Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke, a Békés Vármegyei Gazdakörök Szövetségének elnöke elmondta, a 27 állomásos sorozatra nagy az igény a gazdák részéről, újabb helyszínekre is hívják az előadókat.

– Az új KAP reform, a változás sok új információ begyűjtését is szükségessé teszi. Próbáljuk mindenütt a pontosításokat elmondani, tudatosítani a gazdatársakkal, hogy kell az idei évtől igényelni a területalapú támogatásokat úgy, hogy mindenkinek a saját gazdaságára a legoptimálisabb mértékű támogatás jusson. Különböző vállalásokat téve, azokat teljesítve jelentősen nagyobb összegekhez juthatnak – hangsúlyozta az elnök. Mindenkinek most kell eldönteni, ki, mit vállal. Ez most zsebre megy.

A fórumon előadást tartott Orosházán a Közös Agrárpolitika (KAP) 2023-2027. év közötti aktualitásairól Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató-helyettese a Petőfi művelődési központban.