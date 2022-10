Áramtalanítás, gyors zuhany

A szakember szerint nem csak a gázzal, de a villannyal is lehet spórolni. – Lehetőleg energiatakarékos LED izzókra cseréljük fényforrásainkat. A nem használt berendezéseket áramtalanítsuk, húzzuk ki a töltőket a konnektorból. Csak ott világítsunk ahol szükséges, lehetőleg helyi fényforrásokat használva. A villanytűzhelyek a lekapcsolás után is melegítenek, ne hagyjuk veszni ezt a hőt. A hűtőket tartsuk tisztán, jégmentesen, mindig ellenőrizzük, hogy az ajtaja jól záródjon. Meleg ételt ne tegyünk bele, várjuk meg míg kihűl – hangsúlyozta, hozzátéve, a hűtőszekrény környezeti hőmérséklete is befolyásolja a berendezés energiafogyasztását, 1 fokkal magasabb környezeti hőmérséklet 5 százalékkal is növelheti azt. – A mosó- és mosogatógépeket teljes töltettel üzemeltessük. Fürdés helyett válasszuk a zuhanyzást. Egy tele kád 100-150 liter vizet, egy gyors zuhany 50-70 liter vizet jelent. A megtakarítás így nemcsak a vízszámlában jelentkezik majd, hanem a felmelegítéséhez szükséges energiában is – fejtette ki Geronó Zoltán.