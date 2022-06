A Magosz elnökét a Békés megyét kifejezetten sújtó aszályhelyzetről kérdeztük. Elmondta, országosan komoly vízgazdálkodási fejlesztések kezdődtek el, tervezési vagy már megvalósítási szakaszban tartanak. A vízhasznosításban a „zöldek” támogatását is kérik, zajlanak az egyeztetések.

A megyei helyzetre rátérve Kozsuch Kornél kiemelte, nagyban zajlik az őszi árpa betakarítása, és a kényszerérés miatt a búzaaratás is hamarabb, másfél-két hét múlva elkezdődik: – Az árpánál a terméseredmények nagyságrendekkel alulmúlják a tavalyit – ecsetelte a megyei elnök. – Volt, ahol 8–10 tonna gabonát arattak a múlt évben a gazdák, most be kell érniük hektáronként 3–3,5 tonnával. Az átvételi árak ugyanakkor még nem kristályosodtak ki, napi árakkal dolgoznak a felvásárlók. Míg árpát 24 500, addig, búzát közel százezer hektáron termesztenek Békésben. Már látszik, hogy búzából legfeljebb féltermés lesz Békésben, és az aratás sok helyen a kényszerérés miatt megelőzi Péter-Pál napját, vagyis június 29-ét.