Az önálló életkezdést segítő gazdaság-újraindítási akcióterv részeként bevezetett szja-mentesség az év elejétől havi 22 százalékos pluszt jelent a 25 év alatti fiataloknak – olvasható a kormany.hu-n. Részletezték, az adókedvezmény a tavaly júliusban regisztrált bruttó átlagkereset szintjéig érvényesíthető, ami 433 ezer 700 forint volt. A kedvezményt automatikusan megkapják a fiatalok, és utoljára abban a hónapban vehetik igénybe, amikor betöltik a 25. életévüket. Azokat is érinti az adómentesség, akik a nyári szünetben, vagy oktatás mellett diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát. Ők átlagosan, havi nyolcvan órát dolgozva, 96 ezer forintot vihetnek ezután haza, ami 14 ezerrel több, mint amit az szja-mentesség bevezetése előtt. Emellett az első házasok adókedvezménye is érvényesíthető. Hiszen amennyiben a fiatalok 25 éves koruk előtt kötnek házasságot, úgy a házassági szja-kedvezményt 25 éves koruk után vehetik igénybe. A jövedelemadó-mentesség a Békés megyei fiatalokat is érinti, akik közül megkérdeztünk néhányukat arról, hogyan használja fel a plusz összeget.