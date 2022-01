Békéssámsonban az önkormányzat külterületi utak építésére pályázott, és nyert 48 millió forintot – közölte Annus István polgármester. Erdős Norbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára úgy fogalmazott, hogy beérik a közös munka. – Ötvennyolc millió forintra adtuk be a pályázatunkat a Szabadság utca-Széchenyi utca közötti részre, de nem fogadták el, hiszen nem külterület. Ott is a megoldásra törekszünk, ahogy több sáros utcánkban. Itt is a zúzalékkal való feltöltés lesz segítségünkre – reagált a történtekre a polgármester. A jelenlegi pályázati kiírás külterületi utak, földutak stabilizálására, rendbetételére, útalap készítésére szól. A Makói-sor, azzal szemben lévő út a volt Rácz kocsmától a Széchenyi utcáig, a mázsaháznál az Alkotmány utca elejétől a szennyvíztelep felé viszont külterületnek számít. Azokra pályázhatott a település, sikerrel.