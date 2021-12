– Kondoros igyekezett olyan pályázati ötleteket kidolgozni és megvalósítani, amelyek a kondorosiak és a környék településeinek gazdaságfejlesztését is szolgálják, amire jó példa a most átadott hűtőház. De a turisztikai és kerékpárút fejlesztések sem csupán kényelmi szempontból előremutatók, hanem az itt élő vállalkozások lehetőségeit, vagyonát is gyarapítják