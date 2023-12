A pop-rock zenekar még 2021 nyarán, a legendás, londoni Abbey Road stúdióban rögzített dala, az Honest kid 2023 februárjában jelent meg és a hamar felkerült több brit rádió heti toplistájára is, többek között Manchesterben és Birminghamben is. Valamint az ausztrál fővárosban, Canberrában is toplistás helyezést ért el a Valley FM-en.

Ezt követően hihetetlen tempóban gyorsultak fel az események, a zenekar dobosa Ferenczi Bebi és Lobó-Szalóky Lázár március elején közel két hetet töltött az Egyesült Királyságban, ahol számos interjút adtak, megbeszélésekre voltak hivatalosak Londonban, majd első angliai koncertjük is megvalósult Guildfordban, a Marseille zenekar különleges vendégeként.

Áprilisban az Honest kid rádiós sikerein felbuzdulva, a sárvári Nádasdy várkastély patinás dísztermében George Shilling producerük vendégszereplésével elkészült a videoklip is, amelyet rövidesen minden kontinensen bemutattak az online zenei portálok. A New Jersey-ben található The Aquarian Magazine azt írta: „Nem sok magyar zenekarnak van esélye betörni az amerikai zenei piacra, de úgy gondoljuk a Dirty Slippers-nek van esélye”.

A London Daily News címlapján megjelent fotó. Fotó: El Fragotsis

Nos, nem csoda ha ezek után már nem volt meglepetés, hogy a 2021-ben Londonban elkezdett első angol nyelvű nagylemez után, George Shilling brit producer „visszarendelte” a zenekar tagjait az Abbey Roadra, így a májusi magyarországi fesztivál koncertek és Suliturné programjuk után, júniusban folytatódtak a munkálatok a legendás stúdióban, a zenekar tagjai pedig olyan társaságban találták magukat, mint Giles Martin (többek között a Beatles tagjaival és a Rolling Stones-szal is dolgozó producer), valamint Bernard Butler, legendás angol gitáros fenomén.

A zsúfolt nyári szezon alatt a DS végigkoncertezte hazánkat, többek között Gyulán és Békéscsabán is felléptek, a szokásos, nyári koncertjükön meséltek is az angliai élményekről. Szeptemberben folytatódott a tündérmese.A Wide Open dalukkal bekerültek a legnagyobb brit rock zenei rádióállomás, a Planet Rock Radio műsorába, a dalt pedig bemutatták a rádiók Kanadától-Ausztráliáig.

A nemzetközi sajtó ezt a dalt is méltatta, a Songwriting Magazine 2023 szeptemberben megjelent új dala közé is bekerült a szerzemény, amelyről ezt írják: „A budapesti rockerek ezzel a dallal a csillagokat célozzák meg”.A Wide Open egyébként hazánkban is szép eredményeket ért el, hiszen a Spotify hivatalos New Musical Friday listájára is felkerült, a Petőfi Rádió pedig rotálja a dal magyar nyelvű változatát.

A banda a számos sikerrel a „zsebében” érkezett vissza szeptember elején Angliába, ahol további koncertek következtek, bemutatkoztak többek között Londonban, a Hope and Anchor klubban közel teltház előtt, ahol Tommy Rowland, többszörösen díjazott brit fotográfus készített róluk felvételeket. A zenekarra több nívós helyen felfigyeltek a brit sajtóban, a London Daily News címoldalán is szerepeltek.

Az év utolsó hónapjai is elfoglaltságot hoztak, többek között sikeres koncerteket Budapesten, valamint a Suliturné Programot is komoly tervekkel folytatta a zenekar, így hosszú idő után olyan városokba is eljutottak, mint Gödöllő, Győr, Szentendre, Paks és Budapest, ahol már évek óta nem szerepeltek a prevenciós programjukkal.

Az idei évről további érdekességek és beszámolók pedig a Dirty Slippers TikTok oldalán találhatóak.

