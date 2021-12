„Nagyon vártam a mai futamot, és a reggeli warm up után azt gondoltam, jó irányba változtattunk. Ami a bemelegítő körökön jónak bizonyult, sajnos a versenyen nem volt kifizetődő. A verseny második felében már csak arra koncentráltam, hogy be tudjam fejezni a futamot, mert az első gumi használhatatlanná vált. Nem így szerettem volna befejezni a szezont, de rengeteget tanultam idén, és úgy gondolom, minden nehézség és tapasztalat csak erősebb versenyzővé tett, így magabiztosan tekintek a jövőre. Óriási köszönettel tartozom a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökségnek, hogy bizalmat szavaztak nekem ebben a projektben, az OXXO Racingnek, hogy továbbra is mindenben próbáltak segíteni, és az összes támogatómnak, aki valamivel hozzájárult a szezonomhoz. Úgy gondolom, remek dolgok várnak ránk a jövőben is!” – összegzett a HUMDA pilótája.