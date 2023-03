A két évtizedes múltra visszatekintő Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület március 17-19-én Kiscsőszön konferenciával ünnepli a jeles évfordulót. Az egyesület megalakításánál a Hagyományok Háza is bábáskodott, így az egyesület elnökének, Kovács Norbert Cimbinek a meghívására a szimpóziumon is aktív szerepet vállal. Például a bevezető előadást Both Miklós főigazgató tartja.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója

Forrás: Hagyományok Háza

Mint elárulta, előadásának vezérfonala a Hagyományok Háza megújulásával foglalkozik majd, hiszen ez az Európában egyedülálló intézmény is húszéves, és bár alapstruktúrája a két évtized során nem változott, számos önálló tevékenységgel bővült. – A Hagyományok Háza jövőjét és megújulásának lehetőségét abban látom, ha e tevékenységek szorosabban összekapcsolódnak, szerves egységet alkotnak. E munkában számítunk a dolgozóink aktív részvételére, szeretnénk, ha azonosulni tudnának céljainkkal, de kiemelt szerepet szánunk a hálózatunknak is, ezért programjaikhoz anyagi forrásokat is biztosítunk – hangsúlyozta a főigazgató, aki szerint a Kárpát-medencén végigtekintve a népművészet sokszínűségét tapasztalhatjuk. Mint elmondta, a Hagyományok Háza partnerei révén e sokszínűséget szeretné tovább építeni: módszertani segítséget nyújtva nekik, kutatási eredményeit megosztva velük, képzéseibe bevonva őket.

– Nem kultúrházat működtetünk, Kárpát-medencei koordinációs tevékenységünkkel a képzők képzőjének szerepét erősítjük. Pályázataink működése is tükrözi céljainkat: nemcsak az adott lokális partnereinket kötjük be a központba, hanem lokális partnereink között is kapcsolatot építünk

– tette hozzá Both Miklós, aki azt is elárulta, hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesületet az egyik legfontosabb, legdinamikusabb partnerüknek tekintik, ezért is fogadták örömmel a meghívást a Hagyományőrzés, hagyományteremtés című szimpóziumra.

Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület bemutatkozó kisfilmjét itt tudja megtekinteni: