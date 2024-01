A tettes hat másik gépkocsit is megpróbált aznap este feltörni, többnek is kiverte az ablakát. Baseball ütőt, festéket, törlőrongyot és elemlámpát is lopott, majd miután a Teslát felgyújtotta, egyszerűen elsétált. Az így teljesen tönkrement autó értéke nagyjából 20 millió forint - derül ki a Tények.hu videójából.