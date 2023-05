A miniszter kifejtette, "a vállalat segítségével folyamatos az 5G hálózat fejlesztése országszerte, emelkedik gazdaságunk technológiai színvonala és dolgozunk azért, hogy 2050-re a magyar háztartások több mint 90 százalékában legyen internetkapcsolat".

Változatlanul fenntartjuk a globális távközlési szállítókkal szembeni álláspontunkat, miszerint származási ország alapján senkit sem szabad kizárni a versenyből

- írta. Hozzátette, mi továbbra is nyitott és tisztességes gazdasági, üzleti környezetet fogunk biztosítani a külföldi befektetők számára, melyben egyetlen szempont a mérvadó: a vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk a magyar törvényeket és jogszabályokat.

A miniszter közlése szerint

mindezt a Huawei is értékeli, aminek köszönhetően tovább bővül az együttműködésünk: a Közszolgálati Egyetemen is elindul a vállalat ösztöndíjprogramja, központban az 5G-vel kapcsolatos kutatásokkal és innovációval.

A Huawei hétfői közleménye szerint a globális infokommunikációs megoldásokat szállító vállalat SEEDs ösztöndíjprogramjának célja a technológiai területekre vonatkozó tehetséggondozás, például az 5G-vel kapcsolatos hallgatói kutatások támogatása. A több tízmillió forintos ösztöndíjalap olyan hallgatói projektekre is fordítható, amelyek magukban foglalják a technológia bevonását a környezetvédelembe, vagy akár a kínai technológiai szektor gazdaságának tanulmányozását.

A tájékoztatás szerint a Huawei SEEDs Ösztöndíjprogramot 2021-ben indította el a Huawei Technologies Európában, tizenkét országban, hogy a legtehetségesebb és legambiciózusabb diákokat segítsék karrierjük fejlődésében. A magyar egyetemek közül korábban a Pécsi Tudományegyetem, a győri Széchenyi István és az Óbudai Egyetem csatlakozott közel 30 hallgatói projekttel, s több, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián sikerrel szereplő munka is született. Igy a pécsi egyetem Pollack Mihály Műszaki Karának hallgatója, Simon Dóra műszaki tudományi szekciójában I. helyezést ért el. Komplex kutatást végzett a virtuális valóság (VR) balesetvédelmi oktatás fókuszú, építéshelyi felhasználásának területén.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem csatlakozását a SEEDs ösztöndíjprogramhoz a magyar külgazdasági és külügyminiszter hivatalos kínai útja során írta alá Falyuna Nóra, az egyetem rektori kabinetvezetője és Xie Qiulian, a Huawei Technologies Hungary ügyvezető igazgatója.

Xie Qiulian elmondta: "A Huaweinél fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a legújabb technológiákat a fiatal tehetségekkel, és megmutassuk nekik, hogyan változtathatja meg a tudomány és a technológia a világot. 2008-ban világszerte elindítottuk tehetségfejlesztő önképző, tanulmányi programunkat, a Seeds for the Future-t, amelyben eddig mintegy 4000 európai diák vett részt nagy sikerrel. Ezért úgy döntöttünk, hogy a SEED-et kiterjesztjük és létrehozzuk egy ösztöndíjprogramot is. Új partnereként azért választottuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE), mert kiemelt figyelmet fordítanak olyan, napjainkban égető témákra, mint a környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakemberek képzése, a kínai gazdaság, technológia kutatása vagy a kiberbiztonság.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a magyar leányvállalat először 2014-ben kötött támogatási megállapodást az egyetemmel, majd 2021-ben a technológia és a természetvédelem fontos összefüggéseire mutattak rá azzal a projekttel, amely során a vállalat elkezdte napelemekkel segíteni az NKE Víztudományi Karán a kutatók munkáját.

Az NKE tudósai távérzékelési alkalmazások tesztelésébe és fejlesztésébe kezdtek a gemenci Duna holtágak felméréséhez, amelynek fókuszában az úgynevezett Multibeam berendezésekkel végezhető mederfelvétel áll. Ez az eljárás a vízfelszín alatt lévő folyófenék széles sávjának rendkívül precíz felmérését végzi, továbbá a víz alatti objektumok feltárását is közvetlenül szolgálja, amelynek katasztrófavédelmi és vízkárelhárítási vonatkozásai is vannak.

A kutatóknak a mérésekhez szükséges a folyamatos villamosenergia ellátás, aminek a nemzeti parkban környezetkímélőnek, illetve könnyűnek és hordozhatónak kell lennie. A Huawei olyan mobil napelemes megoldást dolgozott ki az akkumulátorok töltésére, amellyel az energia az oktatási és kutatási célokat is szolgáló, mozgásban lévő mérőhajón is felhasználható.

Az ösztöndíjmegállapodás kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a kormány külgazdasági stratégiájának egyik fő pillére továbbra is a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatok. "Ebben a legfontosabb szerepet az olyan vállalatok játszák, mint a Huawei, amely Magyarországon nemcsak befektet, munkahelyeket teremt, hanem megosztja a technológiai tudást, aktívan támogatja a hazai felsőoktatást" - közölte.

"Köszönettel tartozunk a Huaweinek, hogy pénzügyi és szakmai segítséggel támogatja fiatal tehetségeinket és az egyetemi munkát" - mondta Falyuna Nóra, az egyetem rektori kabinetjének vezetője az aláírást követően.

Az együttműködés igazi nyertesei azok a diákok, kutatók lesznek, akik a Huawei segítségével a legmodernebb technológiákat tanulmányozhatják - hangsúlyozta a közlemény szerint.