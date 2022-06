Menczer Tamás elmondta: ez egy adóemelést jelentene, márpedig

ez a kormány nem az adóemelés, hanem az adócsökkentés kormánya.

Felhívta a figyelmet, hogy a társasági adót akkor kellene 9 százalékról 15 százalékra emelni, amikor a szomszédban háború van, az energiaárak elszabadultak és az infláció magas, ez a javaslat a magyar kormány számára elfogadhatatlan. Ráadásul eredetileg úgy volt, hogy ez olyan globális digitális technikai cégekre is vonatkozna, amelyek „nem szeretnek” adót fizetni. Ez a rész viszont kikerült a javaslatból, s így csak a termelőcégekre vonatkozna – ismertette az államtitkár, kiemelve: ezt nem tudják támogatni, hiszen ez a magyar emberek munkahelyét veszélyeztetné.

Kitért arra is, arról volt szó, hogy ezt az adót egységesen vezetik be a világon, de nem látni, hogy Európán kívül más ország „előre szaladna” ebben.

A lassan 120 napja tartó ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta: a háború biztonsági, gazdasági, energetikai, inflációskihívást, fenyegetést jelent. Minden kihívásra a béke jelenti a választ – szögezte le.

Menczer Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is kiemelte, hogy a globális élelmiszerellátást is veszélyezteti a háború. Márpedig, ha például a gabonaellátás veszélybe kerül, újabb migrációs hullámok indulhatnak el, és ezzel nőhet a terrorfenyegetettség is.

Ezért Magyarország mindent megtesz, hogy – például a gabonaszállítás segítésével – a globális krízist enyhítse – fűzte hozzá.

A háborúra és az azzal összefüggő minden kihívásra, fenyegetésre, kockázatra az egyetlen jó válasz a béke. Különösen fontos ez Magyarország számára, hiszen a szomszédos Ukrajnában van háború, ott, ahol nagy számú magyar közösség is él

– hangsúlyozta az államtitkár.

Menczer Tamás azt mondta: a NATO álláspontjával is megegyezik a magyar álláspont, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a háború ne lépjen túl Ukrajna határain, és meg kell előzni egy konfliktust az atomhatalom Oroszország és a NATO között.

Magyarország és a kárpátaljai magyarok érdekében döntött úgy a kormány, hogy nem küld katonákat, fegyvereket Ukrajnába – mondta az államtitkár, megjegyezve: ha a baloldal került volna hatalomra, veszélybe került volna mindez, hiszen az ő miniszterelnökjelöltjük azt mondta: képes lenne katonákat és fegyvereket küldeni, „háborúba vinni az országot”, továbbá olyan szankciókat támogatni, amelyek veszélybe sodornák a magyar gazdaságot.

Borítóképünkön Menczer Tamás. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd