Két hónapja keresi nagynyertesét hazánk két legnépszerűbb lottójátéka.

A telitalálat-mentes időszakban mostanra mindkét játékon a várható főnyeremény összege meghaladja az egymilliárd forintot. Ez a két játék együttes története során a játékhetek kevesebb, mint 4 százalékában fordult elő.

Erre először 2007-ben volt példa, azonban a felgyorsult halmozódás miatt manapság egyre gyakrabban fordul elő. A két számsorsjátékon 2023 39. hetén összesen mintegy hárommilliárd forintért izgulhatnak a lottójátékosok.

Az Ötöslottón a két hónapja tartó halmozódás alatt több olyan szám is akadt, amely többször is bekerült a nyerőszámok közé. A halmozódás ideje alatt például kétszer is kihúzták a 14-es, a 46-os, a 17-es, az 56-os, a 61-es, valamint a 67-es és a 86-os számokat.

A Hatoslottó 10 hete tartó halmozódása alatt a kedvencek között szerepelt a 11-es és a 14-es szám, mindkettő már hétszer szerepelt a nyerőszámok között, de népszerű volt még a 2-es is, ami már ötször került ki nyerőszámként a sorsológömbből.

Az Ötöslottó halmozódása alatt már három olyan hét is volt, amikor a négytalálatosok egyenként több mint négymillió forintnak örülhettek, ezen időszak alatt összesen 31 négytalálatos született.

Akadt olyan hét is, amikor az Ötöslottón a kéttalálatos is már 3825 forintot ért, ami a játék történetének eddigi legmagasabb kéttalálatosért járó nyereménye volt.

