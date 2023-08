Nagyon naiv voltam, amikor ezt a szakmát kezdtem. Szerencsére fiatalon nem kerültem soha olyan társaságba, ahol kipróbálhattam volna a drogokat. Külföldön bekerültem az első komolyabb munkahelyemre, akkor nem igazán értettem, hogy a 18-20 éves srácok hogyan bírják a munkát reggel nyolctól éjfélig úgy, hogy utána bulizni mennek és már kezdik is a következő napot. Ezt hetente többször is megcsinálták. Eszembe sem jutott, hogy bármiféle kábítószert használhatnak. Én 30 évesen kerültem először olyan helyzetbe, amikor elgyengültem, és nem tudtam nemet mondani. Szerintem ennek is köszönhetem azt, hogy nem vittem túlzásba, nem lettem függő