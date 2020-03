Még egy kivégzést is elhalasztottak a járvány miatt

A helyi fellebbviteli bíróság elutasította ugyan a halálra ítélt John Hummel fellebbezését, de azt állapította meg, hogy

A 44 éves Hummel

A huntsville-i börtönben méreginjekcióval végeztek volna vele szerdán.

John Hummel was sentenced to death by a Tarrant County jury in 2011 after the 2009 murders of his pregnant wife, his 5-year-old daughter and his father-in-law. https://t.co/QmNZBhMgEM

— 25 News KXXV (@25NewsKXXV) March 17, 2020