Csúszásgátlóval védik a bikák elől futókat Pamplonában

Egy jelzőrakéta kilövésével kezdetét vette a spanyolországi Pamplonában a bikafuttatásairól híres San Fermín-ünnep szombaton.

A város védőszentjéről kilenc napig tartó szüntelen mulatozással emlékeznek meg a helyiek immár évszázadok óta, és egyre több külföldi is csatlakozik hozzájuk a világ minden tájáról, köszönhetően Ernest Hemingway amerikai írónak, aki emléket állított az ünnepnek Fiesta, a nap is felkel című művében.

A hivatalos szombati megnyitón mintegy ötezer, hagyományos fehér-piros ünnepi színekbe öltözött ember töltötte meg a pamplonai városháza előtti teret, és együtt kiáltották: „Viva San Fermín!” vagyis „Éljen San Fermín!”.

Megteltek a környező épületek balkonjai, ablakai, amelyek várhatóan tele lesznek bámészkodókkal a következő nyolc reggelen is, amikor az ünnepségsorozat leghíresebb eseményei, a bikafuttatások zajlanak majd.

A 848 négyzetméteres táv útvonalára kilátással rendelkező lakástulajdonosok évek óta bérbe adják balkonjaikat, és akár 100-200 euró közötti összeget is elkérnek a turistáktól.

A bikafuttatások tíz éve nem végződtek tragédiával, és a hatóságok igyekeznek mindent el is követni annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Például csúszásgátló folyadékkal vonják be a belváros síkosra koptatott macskaköveit 1700 négyzetméternyi területen. Továbbá szigorú előírások vonatkoznak a futók ruházatára és magatartására is.

A bikafuttatásokkal együtt 496 különböző programmal készültek a szervezők idén, lesznek bikaviadalok és koncertek is.

A biztonságra 2600 rendfenntartó vigyáz, újdonságként ebben az évben francia, olasz és amerikai rendőrök is csatlakoztak a spanyolokhoz a külföldi vendégek jobb tájékoztatása érdekében.

Ahogy már évek óta, úgy idén is kiemelt figyelmet fordítanak a szexuális támadások megelőzésére. A kampány részeként információs pontot állított fel a városvezetés, ahol négy nyelven osztogatnak tájékoztató szórólapokat és piros tenyeret ábrázoló matricát, amely az erőszakos cselekmények elutasításának kifejezése.

Minderre azért van szükség, hogy szórakozás közben se feledkezzen meg senki mások tiszteletéről – hangsúlyozta korábban a sajtónak nyilatkozva Enrique Maya polgármester, aki szerint a San Fermín-ünnep megítélésére káros hatással volt az a három évvel ezelőtti szexuális támadás, amikor öt férfi erőszakolt meg egy fiatal nőt Pamplonában.

Az ügy óriási visszhangot váltott ki Spanyolországban, különösen miután első fokon a helyi bíróság az enyhébb súlyú szexuális visszaélésben találta bűnösnek az elkövetőket. Országszerte tömegtüntetések kezdődtek a döntés hatására. A spanyol kormány pedig kilátásba helyezte a büntetőtörvénykönyv módosítását.

A spanyol legfelsőbb bíróság végül idén június végén csoportos nemi erőszak miatt jogerősen 15 év börtönre ítélte a magukat egymás közt „falkának” nevező férficsoportot.