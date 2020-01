Az ausztrálok fele adományozott a bozóttűz legyőzésére

A tűz lerombolt több ezernyi otthont, a sérülések mellett sok lelki sebet is ejtett.

Az ausztrálok fele adott pénzt az országban dúló bozóttüzek elleni harc támogatásaként – állapította meg egy új közvélemény-kutatás.

A meteorológusok emellett figyelmeztetnek arra, hogy vissza fog térni a forró és száraz idő, miután a napokig tartó heves esőzések némileg visszaszorították a lángokat.

Az ausztrál bozótok mindig is égtek, de ebben a szezonban korán kezdődtek a tüzek és az elmúlt négy hónapban 33 ember és több millió állat halálát okozták, emellett görögországnyi területet égettek le.

A tűz lerombolt több ezernyi otthont, a sérülések mellett sok lelki sebet is ejtett. Az ausztrálok ezért egyre jobban összefognak és segítik egymást.

Ebben a szezonban az ausztrálok 53 százaléka adományozott pénzt a bozóttüzekkel kapcsolatos tevékenységekre

– derült ki a hétvégén bemutatott tanulmányból, melyet a More Strategic nevű cég és a Fundraising Institute Australia (FIA) készített.

Az adományok közel fele a FIA-hoz érkezett be, 14 százalékot a Facebookon keresztül adományozták az emberek. Az összegyűjtött pénz mennyiségéről szóló becslések változóak, az adományok ugyanis folyamatosan érkeznek Ausztráliából és külföldről is, egyes sajtóértesülések szerint több százmillió dollár (30,6 milliárd forint) érkezett be.

„A szörnyű időkben megtapasztalhattuk az ausztrál szellemiséget, mely szeretetben, támogatásban, bátorságban és nagyvonalúságban mutatkozott meg”

– mondta el közleményében hétfőn Scott Morrison ausztrál miniszterelnök.

A bozóttüzek által legsúlyosabban érintett Victoria, Új-Dél-Wales és Queensland államokban több mint egy hete tartó esőzéseknek köszönhetően a tüzek száma kevesebb mint a felére csökkent, de még mindig sok tűz ég.

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a hűvösebb időjárás hamarosan véget ér.

Borítókép: tűzoltó küzd a lángok megfékezésén az Új-Dél-Wales állambeli Old Bar település közelében 2019. november 9-én