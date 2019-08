Strapabíró okosórát gyártott a cseh cég

A leginkább gyűrődésálló telefonjairól ismert EVOLEO az okosórák futamában is bemutatkozott.

A cseh gyártó újdonsága, a három színben elérhető EVOLVEO Sportwatch MS1 SIM támogatással rendelkezik, emellett pedig az okosórák számos hasznos funkcióját is elrejtették benne, miközben megkapta az IP65 szabványt, tehát védett a por és a kisnyomású vízsugár ellen.

Egész nap méri az adatainkat

Miközben megfizethető árú segítőtárs a sporttevékenységekben, a hagyományos óra helyettesítésére is alkalmas. Használatával követhető az egész napos tevékenység: kiszámolja például az elégetett kalóriákat, méri a napközben megtett távolságot, az átlagos tempót, éjszaka pedig figyelemmel kíséri az alvás minőségét.

Sport üzemmódban jól használható a pulzusmérés funkció, az aerob zóna vagy a mozgásútvonal kiszámítása, emellett statisztikát is készít az elmúlt egy év minden tevékenységéről.

Mivel SIM támogatással rendelkezik, klónozott microSIM kártyát helyezhetünk a Sportwatch MS1-be. Így ha nincs kéznél a telefon – például futás közben – , akkor is elérhető marad a tulajdonosa, hiszen az óra segítségével válaszolhat hívásokra és SMS-re is.

Akár a szelfizésbe is besegít

Az órára letölthető az EVOLVEO Fit mobilalkalmazást, amelynek segítségével beállítható, hogy milyen üzeneteket szeretnénk látni: választhatjuk például a Messenger vagy WhatsApp üzeneteket. Emellett egy teljes értékű GPS modul is helyet kapott benne, amely képes pontosan bemérni a mozgást, követi a helyzetünket, és önállóan, a telefonnal való párosítás nélkül is működik. Beépített légnyomásmérővel, iránytűvel, magasságmérővel és időjárás-előrejelzéssel is rendelkezik, ami sportolás, kirándulás vagy túrázás esetén jól jöhet.

Akadnak hasznos kényelmi funkciói, mint például az antilost alarm, amely figyelmeztet, ha leválasztjuk a telefonról, vagy pedig a „találd meg a telefont“ funkció, amelynek segítségével könnyen megtalálhatjuk a mobilt. Az óráról vezérelhető a telefonon elérhető zenelejátszó, vagy akár a Spotify alkalmazás is, és szelfibot helyett is alkalmas távexponálásra.

A kijelző felbontása 240 x 240 px, 320 mAh kapacitású li-ion polimer akkumulátorral szerelték fel, melynek üzemideje pedig négy nap is lehet.

Borítókép: Shutterstock