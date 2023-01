Szergej Brin

A Bloomberg Billionaires Index szerint 88,4 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkező Szergej Brin több mint 1 milliárd dollárt fordított a Parkinson-kór kutatására. Neki történetesen olyan genetikai mutációja van, amely fogékonyabbá teszi a Parkinson-kórra.

Brin több olyan vállalkozás élén is állt, amely az öregedés megállítását tűzte ki célul. Amellett, hogy pénzt fektetett be a Calico Labsba, 2015-ben azt is bejelentette, hogy a Google Life Sciences csapata önálló egységgé válik Alphabet alatt, és átnevezik Verily Life Sciences névre. Azóta olyan viselhető technológiai kezdeményezéseken dolgozik, amelyek célja segíteni egészségesebb életet élni.

Mark Zuckerberg

2015-ben a néhai fizikus, Stephen Hawking megkérdezte az 56,7 milliárd dollár nettó vagyonnal rendelkező Mark Zuckerberget, hogy a tudomány mely nagy kérdéseire keresi a választ.

Zuckerberg így válaszolt: „Engem leginkább az emberekkel kapcsolatos kérdések érdekelnek. Mi teszi lehetővé számunkra, hogy örökké éljünk? Hogyan gyógyítsunk meg minden betegséget? Hogyan működik az agy? Hogyan működik a tanulás, és hogyan tudjuk képessé tenni az embereket arra, hogy milliószor többet tudjanak?”

Létrehozta feleségével, Priscilla Channal és a Szilícium-völgyi elit kis csoportjával a Breakthrough Prize-t, egy 3 millió dolláros díjcsomagot, amelyet „a világ alaptudományokban dolgozó legjobb tudósai kapnak azon tudományágakban, amelyek a legfontosabb kérdéseket teszik fel és megtalálják a legmélyebb magyarázatokat”.

2016-ban – miután ő és Chan milliókat adtak a fertőző betegségek gyógyítására jótékonysági kezdeményezésük, a Chan Zuckerberg Initiative révén – Zuckerberg azt mondta: „Mire elérkezünk ennek a századnak a végére, teljesen normális lesz, hogy az emberek 100 év feletti életkort érnek meg.”

Sean Parker

A Napster fájlmegosztó szolgáltatás társalapítójaként, majd később a Facebook első elnökeként ismert. A Forbes szerint 2,8 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkezik.

Küzd az életveszélyes ételallergiák gyógyításáért, és milliókat áldozott az élettudományi kutatások finanszírozására.

2015-ben 600 millió dolláros kezdeti befektetéssel elindította a Parker Alapítványt. Az alapítvány célja élettudományi, globális közegészségügyi és civil szerepvállalási programok finanszírozása.

Egy évvel később megalapította a Parker Institute for Cancer Immunotherapy, a PICI-t, hogy „felgyorsítsa az áttörést jelentő immunterápiák kifejlesztését, s minden rák gyógyítható betegség legyen”.

Jack Dorsey

A 6 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkező Dorsey a Twitter egykori vezérigazgatója, most a Block mobilfizetési vállalat jelenlegi vezérigazgatója: egészségügyi rutinjába beletartozik a böjt, a meditáció és a jeges fürdő.

Bevallotta, hogy naponta egyszer eszik, hétvégén böjtöl, jeges fürdőket vesz, minden reggel 5 órakor ébred, és két órát meditál, hogy optimalizálja kognitív teljesítményét.

Dorsey elárulta, hogy életmódjára a vezetéssel járó stressz késztette.