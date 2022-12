Tesztpályás videóban mutatja be a Kodiak, hogy önvezető technológiája képes megőrizni az irányítást a teherautó felett, még akkor is, ha autópálya sebességnél kilyukad az első gumiabroncsa. Bár a sofőr előírás szerint végig ott ül a kormány mögött, nem nyúl semmihez: a soktonnás gép elvégzi ezt a manővert is.

Itt egy katasztrófának kellett volna bekövetkeznie, de a videó mutatja, még csak meg sem csúszik, egyenesen halad tovább, lefékezi magát és biztonsággal megáll a kamion:

Íme, ugyanaz a teszt több kameraállásból:

A Kodiak az Egyesült Államok Hadseregének is fejleszt autonóm megoldásokat az olyan szárazföldi járművek számára, amelyeket felderítésre, megfigyelésre, vagy más magas kockázatú küldetésekre terveztek.

A videón az első vezetőoldali abroncs kilyukadáskor a gumi azonnal elvesztette teljes légnyomását, de a jármű megőrzi irányíthatóságát és biztonságosan megáll a sávjában.