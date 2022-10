Számoljunk vele, hogy a szabályok pontos betartása esetén is előfordulhat, hogy számítógép megfertőződik: a pendrive használatától függetlenül is indokolt pár védelmi vonal kiépítése. Egy minőségi vírusirtó program sok olyan funkciót, például valós idejű keresőmotort biztosít, amely megvédi a számítógépet a fertőzött flash meghajtóktól is.

Kiegészítő megoldások haladóknak

A Ratool, azaz a Removable Access Tool egy ingyenes eszköz, amit például akkor érdemes használni, ha okunk van attól aggódni, hogy a számítógéphez illetéktelenek is hozzáférnek.

Ez a szoftver segít a külső eszközök (CD, DVD stb), s a flash meghajtók vezérlésében is. Teljesen letilthatjuk vele a külső eszközöket, vagy letilthatjuk rajtuk az írásos hozzáférést: ezzel megakadályozzuk, hogy mások módosítsák vagy pendrive-ra írják az adatokat.

Érdekes megoldás a próbaidőre ingyenes USB Safeguard, amely lehetővé teszi az érzékeny fájlok cserélhető meghajtón való biztonságos tárolását. Adatainkat a pendrive-on tárolja, jelszóval védett virtuális meghajtón. Windows rendszerű számítógépeken anélkül működik, hogy rendszergazdai jogokat igényelne.

Ingyenes és egyszerű alkalmazás az USB Flash Security, amely az USB-eszközök letiltását és feloldását oldja meg Windowson. Csakis a flash-alapú meghajtókat blokkolja, és nem gátolja más eszközök, például a vezeték nélküli billentyűzetek vagy egerek, kulcsok működését.