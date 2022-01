A gyártó 2022-es CES kiállításon bemutatott QLED és Lifestyle televízióit nemzetközileg elismert minősítő intézetek díjazták szemkímélő megoldásaikért és színtechnológiáikért.

A Lifestyle TV készülékek elnyerték Európa egyik legnagyobb technológiai- és tudományos szervezetének, a 36.000 tagot számláló Német Elektrotechnikusok Szövetségének (VDE) Szemkímélő tanúsítványát. Az elismeréssel a Lifestyle sorozat tagjait, így a The Frame, a the Serif és a The Sero (utóbbi Magyarországon nem kapható) készülékeket is díjazták. A VDE olyan kategóriákban vizsgálja és értékeli a készülékeket, mint a Biztonság, a Kíméletes működés, a villódzás, a kép egységessége és a színhűség.

A kékfény-kibocsátás vizsgálata alapján a legújabb Lifestyle készülékek hatása a melatoninszintre megfelel a Nemzetközi Elektrotechnikai Szövetség (IEC) szabványának. A 2022-es tévék villódzásszintje a szervezet által megadott értékek alatt marad, így

kevésbé fárasztják a szemet és kisebb valószínűséggel okozhatnak fejfájást.Az elismerések azt is igazolják, hogy a Samsung készülékei kiemelkedő képminőséget és színhűséget érnek el, amelyek nagyban hozzájárulnak a felhasználói élményhez.

A Samsung 2022-es Lifestyle TV modelljei elnyerték a független biztonságtudományi szervezet, az Underwriters Laboratories (UL) Tükröződésmentes tanúsítványát is, amely a termékeket a Nemzetközi Megvilágítási Bizottság (CIE) szabványos Tükröződési Értékeihez viszonyítva vizsgálja. Az új Lifestyle tévék Matt Kijelzőjének köszönhetően a képernyő villódzás-, tükröződés- és ujjlenyomatmentes, így a tévézés a fényviszonyoktól függetlenül zavartalan lehet.

A CIE három tükröződési szabványt határoz meg

Reflected Glare, amely meghatározza, hogy a TV képernyőjén lévő tárgyak láthatóak-e még akkor is, ha külső fény tükröződik a felületről.

Discomfort Glare, amely meghatározza, hogy túl világos-e a TV képernyője.

Disability Glare, amely meghatározza, hogy túl világos-e a TV képernyője, amikor a szobában sötét van.

A tükröződéssel kapcsolatos becsléseket a tévénézés teszteredményei alapján számítják 300 luxos fényerősség mellett, amely egy erősen megvilágított munkaterületnek felel meg, illetve 70 lux mellett, amely a gyengén megvilágított munkaterületekre jellemző érték.

A Samsung új, 2022-es QLED modelljei az elsők között nyerték el a Pantone globális színipari márka, a Pantone Matching System (PMS) megalkotójának Pantone Hitelesített tanúsítványát.

A Pantone mind a 20 új modellt, köztük 15 QLED 4K, illetve QLED 8K tévét és öt monitort is elismert. A Samsung 2022-es QLED TV sorozatát a 2030 hivatalos Pantone szín pontos megjelenítéséért és az újonnan megjelenő 110 különböző bőrtónus árnyalatért díjazták.