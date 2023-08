A selejtező után azonban a közönség így is hálásan köszönte meg a kiválóság teljesítményét, beleértve az eddigi 23 éves pályafutását is.

A selejtezőszint 19,10 méter volt, amelyet nyolcan teljesítettek, az utolsó, 12. helyen az ausztrál Maddison-Lee Wesche jutott döntőbe 18,59 méterrel.

– Sajnálom azért, hogy nem volt még három lökés, mert lökésről-lökésre tudtam javítani, szerettem volna tizennyolc méter fölött teljesíteni, az edzéseken löktem is. Rettentő módon élveztem a versenyt, szuper volt ilyen közönség előtt szerepelni – nyilatkozta az M4 Sportnak a Kopp Békéscsabai AC klasszisa. – Szuper volt, hogy ennyien kijöttek szurkolni. Már az elmúlt napokban is rengeteg üzenetet kaptam akár ismeretlenektől is, hogy szurkolnak és csak miattam jönnek ki. Ez sokat jelentett számomra.