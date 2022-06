Az emlékpark egyik legfőbb látványossága a Feszty-körkép, amelyet Feszty Árpád (1856–1914) festőművész festett több alkotótársával együtt 1892 és 1894 között. A maga nemében egyedülálló, monumentális alkotás a nemzeti romantika szemüvegén keresztül mutatja be hat egymáshoz kapcsolt jelenetben a magyarok bejövetelét a Kárpát-medencébe.

Látogatóközpont és skanzen

A 21. század igényeinek megfelelően többfunkciós közösségi térként áll az emlékparkba látogató vendégek rendelkezésére mind a nyári, mind a téli szezonban a korszerű Látogatóközpont. Az építmény szárnyas ajtóin belépve, a szemben található információs pultnál tájékozódhatnak a vendégek az emlékpark és a dél-alföldi régió látványosságairól. A pult mögött a 3D mozi vetítőterme található, emellett a Szeri Kávézó, az akadálymentesített mosdó és a pelenkázóval ellátott vizesblokk szolgálja ki a vendégek igényeit. A klimatizált létesítmény aulája és az úgynevezett Hungarikum Tárház időszaki kiállításoknak ad helyet, az épületben található, egybenyitható konferenciatermek pedig különféle hivatalos és magánrendezvények ideális helyszínei.

Megelevenedik a múlt

A skanzen, vagyis az ópusztaszeri Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény tervezését 1973-ban, felépítését 1979-ben indította el Juhász Antal néprajzkutató. A telepítés fő törekvése az volt, hogy a Dél-Alföld mezővárosi és tanyai portáit, népi építészetének jellegzetességeit ábrázolja. A tervezői koncepció a 19. század közepétől az 1930-as évek végéig terjedő időszak bemutatását tűzte ki célul, az épületek berendezése pedig a 19–20. század fordulója és az 1940-es évek közötti tárgykultúrát mutatja be.

Géppark és Gyógynövényház

A skanzenben a 20. század első felére jellemző uradalmi gépszínek mintájára épült kiállítóhely létesült a közelmúltban, amelyben megtekinthető a csaknem 30 darabból álló mezőgazdaságigép-gyűjtemény, többek között fogatos ekekapa, fagerendelyes, mankókerekes ekekapa, hengeres magtisztító (triőr), szecskavágó, kétsoros kukoricavető gép, 15 soros vetőgép, Johnston-féle szénagyűjtő gereblye, Hofherr-Schrantz cséplőgép, Fordson F20 HP traktor és gőzlokomobil is látható.

2017-ben épült fel a Szeri Gyógynövényház a gyógynövénykerttel, a foglalkoztatóval és a feldolgozóval együtt. A múlt tudásának hasznosítása mellett a gyógynövényház korszerű technikai megoldásként hasznosítja a megújuló energiaforrásokat (napenergia, fúrt kút, esővízgyűjtő).

Nyári‒őszi programkínálat

A hagyományokhoz híven az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark idén nyáron is több rendezvénnyel várja a múltunk iránt érdeklődő látogatókat. A nyár derekán, az augusztus 6-i dinnyenapon játékos vetélkedőkkel, népzenével, néptánccal és sok-sok dinnyével fogadja az emlékpark a látogatókat. A programok közül nem hiányozhat a dinnyekóstolás, a kézműves-foglalkozások, illetve a dinnyeszobor-kiállítás sem.

Augusztus 20-án egész napos, ingyenes programokkal készül az emlékpark. Napközben az Árpád-emlékmű előtti téren neves, hiteles közéleti személyiségek, ismert előadóművészek közreműködésével tartanak megemlékezést államalapító uralkodónkról.

A nyári mulatságokat követően, szeptember 4-én rendezik meg a hagyományos Szobori búcsút. A rendezvényt püspöki szentmise kíséri, amelyet egész napos családi program – vásár, népzene, továbbá a meghívott lovas kocsisok látványos ügyességi versenye – egészít ki. Az ünnep alkalmából az emlékpark saját alapítású kitüntetését, a Szer Üzenete díjat is átadják.

Szeptember 24-én, borszűrő Szent Mihály napján múltidéző programok, iparos bemutatók és kézművesvásár kínál színes élményeket a családok számára. A látogatók ezenkívül kipróbálhatják a szőlőpréselést, és bőven fogyaszthatnak magyar szőlőt, valamint mustot.

Az állandó látványosságok és a megszokott rendezvények mellett az emlékpark időszaki kiállításokkal törekszik megismertetni a hazai és a külföldi látogatókkal a magyar történelem és kultúra egy-egy szeletét.

Jelenleg az emlékpark Látogatóközpontjában a Rákóczi nyomában című tárlatot tekinthetik meg az érdeklődők, amelynek keretein belül látványos animációs videók, terepasztal, múzeumi tárgyak és információs táblák tájékoztatnak II. Rákóczi Ferenc életéről és az általa vívott szabadságharcról.

Körbejárható Rotunda

Az emlékpark egyik főépülete a Feszty-körképnek is helyet adó Rotunda, amely belülről teljesen körüljárható. Az épület a Feszty-körkép, vagyis A magyarok bejövetele című panorámafestmény mellett több multimédiás és interaktív kiállításnak is helyet ad.



Nyáron lovasbemutató eleveníti fel honfoglaló őseink legendás harcmodorát. A lovas nomád hagyományőrzők használat közben mutatják be eleink fegyvereit: az íjat, a különböző nyilakat, a kelevézt, a szablyát, a fokost. Látható a nomádok félelmetes harcmodora, sajátos lovasjátéka, a buszkasi.