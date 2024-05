A jó idő beköszöntével újra előtérbe kerülnek a klímaberendezések. Mielőtt azonban a nyárhoz közeledve bekapcsolnánk a légkondikat, fontos szakemberrel ellenőriztetni és kitisztíttatni azokat. A karbantartás elmulasztásával ugyanis számos kórokozó telepedhet meg az eszközökben, melyek használat közben betegségek terjesztéséhez vezethetnek. Ügyelni kell arra is, hogy a hideg levegő ne sokkolja a testünket, mert az könnyen megfázást, ízületi problémákat, sőt akár kötőhártya-, fül- vagy arcüreggyulladást is okozhat.

A melegebb napokban sokan bekapcsolták már az autókban is a légkondikat, hogy elviselhetőbbé tegyék az utazást. Számos ismerősöm szenved megfázásos tünetektől a túlzott hideg levegő használata miatt. Éppen ezért én csak óvatosan és alacsony fokozatokon szoktam használni a légkondit, hogy megóvjam az egészségemet. Emellett, minél kevesebbet működik a klíma, annál alacsonyabb az autó fogyasztása is. Nemcsak saját magunk, hanem az utasok számára is kellemesebb egy normál hőmérsékletű autóba beülni, mint egy forró járműbe. Ezért, ha tehetjük, parkoljunk árnyékban, és ha csak napos helyen van lehetőségünk megállni, használjunk árnyékolókat.

A klímát nem szabad azonnal lekapcsolni, érdemes pár percig járó motorral járatni a ventilátort, hogy kiszáradjon a rendszer, így elkerülhetjük a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását. Ahogy az autó többi része, a klíma is rendszeres karbantartást igényel. Ez magában foglalhatja a pollenszűrő és a csövek cseréjét, valamint a klímahűtő tisztítását és a légcsatornák fertőtlenítését.