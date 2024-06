A szúnyoggyérítés jelentős változásokon ment keresztül az évek során. Gyomaendrődön és környékén is tapasztalható volt, hogy a szúnyogirtás módszerei az idő múlásával jelentősen átalakultak. Amikor még gyerek voltam, a szúnyogirtást repülőgépekről végezték. Emlékszem, ahogy alacsonyan szálltak a házunk felett, és permetezték a vegyszert, miközben figyeltük a légi bemutatót. Azonban az utóbbi években áttértek a földi szúnyoggyérítésre. Ennek több oka is volt. Egyrészt a repülőgépes permetezés során nemcsak a szúnyogokat, hanem más hasznos rovarokat, valamint a környezetet is károsította. Az egyéb rovarokkal táplálkozó állatokra, például fecskékre, békákra is rossz hatással volt és az állományuk is drasztikusan megritkult. Több kutatás igazolta, hogy az alkalmazott idegméreg a gyakorlatban keveset ért, és csak ideiglenes megoldást jelentett a szúnyog problémára.

A földi szúnyoggyérítés precízebb és célzottabb, így kevesebb vegyszerrel is hatékonyabban lehet védekezni a szúnyogok ellen. Speciális járművekkel járják a várost és a környező területeket. Gyakran látni és hallani este ezeket, ahogy haladnak az utcákon. Mivel a szúnyogok leginkább éjjel aktívak, ezért a légi kémiai vegyszerezés is csak ebben a napszakban lehet eredményes.

Az utóbbi években jelentős javulást tapasztaltam. A földi permetezés precíziós technológiájának köszönhetően a szúnyogok száma csökkent, és a nyári esték ismét élvezhetőbbé váltak. Remélhetőleg ez a pozitív tendencia folytatódik, és a jövőben még hatékonyabb megoldásokat találnak a szúnyogok elleni védekezésre.