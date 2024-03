Te szedd fel, te, aki bizonyára véletlenül (vagy nem?) elpöccintetted a még parázsló csikkedet, vagy a taknyos zsebkendődet, a rendelt ételed s italod dobozát, papírját! Igen, az a te szemeted. Amit hanyag mozdulattal a sorsára hagytál a parkban, a padon, a játszótéren, a közterületen, bárhol is jársz. Képes vagy az autód ablakából is szélnek ereszteni bármit, csak ne a magad életterében szaporodjon a szemét.

Te szedd fel – így fogalmaznám meg a felhívást, mert nagyon haragszom azokra a felelőtlen emberekre, akik mit se törődve hulladékot termelnek a zöldben, az utcán, az utakon s mindenütt képesek mindentől bármi áron megszabadulni.

Amikor nézem a természetfilmeket, a világ tengerein, a nagy folyókon az összesűrűsödött úszó szemétmennyiséget, vagy a sokak által látogatott hegyek, völgyek, természeti kincsek bepiszkított világát, beleborzongok. Ezt hagyjuk magunk után? Bizony! Nem kell messzire mennem: a legszűkebb lakókörnyezetemben, a kommunális hulladékgyűjtő konténerünkben és mellette ott van már a tavasz hírnöke, a lenyírt, bezsákolt fű a szomszédos kertekből. Meg a lakásfelújítás során kiszuperált minden is.

Te szedd! – a napokban hirdették meg az önkéntesen a tiszta Magyarországért idei akcióját. Örülök is meg nem is. Mert általában azok ragadnak kesztyűt, gyűjtőzsákokat, és csatlakoznak ilyen felhívásokhoz, akik a mindennapokban is odafigyelnek arra, milyen hulladékot, hova helyezzenek el. Magyarán: környezettudatosak.

Szóval: ha már eldobtad, te is szedd fel! Azután gyere, legyél részese a Te szedd! kampánynak.