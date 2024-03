A férfiember már csak ilyen. Szeret a kocsmapultra és a sonkára támaszkodni. A baj csak az, hogy Békésben is egyre kevesebb a kocsma, legutóbb a békéscsabai Szünetről tudtam meg, hogy szünetel. Sonka az van, 16–18 kilós is a csabai piacon, de ma már a legtöbb helyen nincs meg az a locsolkodási, nagycsaládi, rokoni hangulat – egészen a második unokatestvérekig –, ahol létjogosultsága lenne egy ekkora támaszsonkának.

Persze, lehet utána a maradékból sonkás tésztát készíteni, de más a kinézete is a húsvéti asztalon a főtt sonkának a magyar trikolór mellett. Vagyis ott vannak az alkotóelemek, a piros retek, az újhagyma fehér része és fejes saláta. Saját lábaimról tudom, jó támaszkodni a nagy sonkákra, de ennél fontosabb, hogy a csabai piacon is kipróbáltam. Még az írás is könnyebben ment egy támaszsonkánál. Persze, sűrűn darabolják ezt a hentesek, mert már a könyöklőt, vagyis a félsonkát is egyre kevesebben veszik. Sőt, a húsvétot sokan wellnessben töltik Békésből is.

A locsolkodás sokat veszített a hagyományából, de szerencsére a családon belül megmaradt, bárhol is legyenek húsvétkor. Egy ideje a nagypéntek is pirosbetűs ünnep, tehát elég hosszú a hétvége legtöbbeknél ahhoz, hogy átéljék, megéljék a húsvét legfőbb üzenetét, az élet győzelmét a halál felett. Aki böjtölt, az húsvétkor húst fogyaszthat, aki nem, az is. A kínálat adott a csabai piacon. Csak remélni tudom, hogy egyre több támaszsonka fogy, mert ez azt jelenti, hogy mégiscsak sokan ünnepelnek együtt.