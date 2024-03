Szaloncukor a csokitojás mellett? Először nem akartam hinni a szememnek, de aztán közelebbről is megszemléltem: ez bizony nem tévedés, nagyon úgy tűnt, hogy a karácsonyi kedvencből is került az egyik üzletláncban a húsvéti csokicsomagba. Értem én, hogy sokak számára szinte összeérnek az ünnepek és majdhogynem mindjárt itt a húsvét karácsony után, de azért ez fura. Mi lesz a következő: csokoládés rénszarvason fog utazni a húsvéti csokinyúl? Még este is tűnödtem a problémán, de közben azért benéztem a spájzunkba is: maradt-e még karácsonyról szaloncukor. Persze volt, de már tényleg csak volt, hiszen kell a hely most már majd a csokitojásoknak.