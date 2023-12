Ismét elszaladt egy év, s jöhet megint a számvetés, már amennyiben valaki szokott ilyet készíteni, vagy éppen csak sodródik a mindennapokban (sajnos szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel – kényszerűségből – így). Ha máskor nem is, ilyenkor érdemes mindenkinek a saját életével kapcsolatban átgondolni, hogy mit ért el, milyen jó avagy éppen rossz dolog történt vele, és ami talán ennél is fontosabb: mit vár a következő évtől, mi az, amin szeretne változtatni.

Hogy ehhez mégis mi kell? Ezt nálam sokkal jobban elmagyarázta egy interjúnkban Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus: a kulcsszó mindenhez az életünkben a tudatosság. Fogalmazzam meg, mondjam ki, tartsam be! Ahogy ő leszögezte: éljük az életünket sokkal tudatosabban! Persze tudom én, kimondani könnyű, betartani sokkal nehezebb, de ha mi nem figyelünk magunkra, más nem fogja ezt megtenni helyettünk. Tudatosnak lenni nem egyszerű: rossz szokásokat elhagyni keményebb meló, mint rájuk szokni, mégis érdemes megtenni, de legalábbis megpróbálni. Hogy most éppen mi is a cél: a fogyás, a több mozgás, a dohányzás vagy a szerencsejáték elhagyása, az mindenkinél eltérő, de ha valamikor, akkor az új év beköszöntével érdemes elindulni az úton.

S vajon mit jelez számmisztika? Bízhatunk 2024-ben, ha a számokat vesszük górcső alá? Erős energiákra, változásokra számíthatunk a következő esztendőben, és ezek természetesen egyéni szinten is hatnak. Nagy sikereket, de a bukás lehetőségét is hozhatja 2024. A numerológiai képlet kiemelten mutatja az összefogás, az együttérzés fontosságát.

Én maradnék a nagy sikereknél, ezt kívánom valamennyi olvasónknak a boldog új év jegyében!