Az egyik legfontosabb előnye a fotózásnak, hogy segít megőrizni és rögzíteni az emlékeket. Az esküvők, családi események vagy egy utazás alkalmával készült képeket gyakran kincsként őrizzük, mivel ezek segítségével mindig felidézhetővé válnak a legkedvesebb emlékeink, visszautazhatunk az időben és újraélhetjük az adott pillanatokat. Ezen kívül, teret ad a kreativitásunk kifejezésére is, pont ezért választottam a fotózást hivatásomnak.

Lehetőséget nyújt arra, hogy kifejezzük magunkat és megmutassuk a világnak a saját látásmódunkat. A képek kompozíciójának, színeinek, valamint a témájának megválasztása mind a fotós egyéni ízlését tükrözi. Azonban a fotózásnak és a közösségi platformok használatának is vannak bizonyos hátrányai. Sokan az élményeket néha elszalasztják, vagy a háttérbe szorítják, mert túl elfoglaltak a tartalomgyártással, vagy a tökéletesnek hitt kép elkészítésével.

Régen ezzel a problémával én is szembesültem. A koncentrálás elvonja az ember figyelmét és nem képes teljes mértékben átélni egy adott momentumot. Emellett közvetlenül befolyásolhatja az emlékezetet, mivel sokan hajlamosak arra, hogy csak a lencse mögül nézve értékeljék az eseményeket és nem a saját szemükön keresztül. Viszont maga a fotózás rendkívül sokoldalú, lehetővé teszi, hogy új dolgokat tanuljunk, fejlődjünk és kísérletezzünk változatos technikákkal és stílusokkal. Mindezekkel együtt úgy vélem fontos megtalálni az egyensúlyt, hogy ne hagyjuk ki az igazi élmények átélését sem.